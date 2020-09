Les Sixers devraient rencontrer Mike D’Antoni et Billy Donovan cette semaine

ESPN et The Athletic n’avaient pas pris trop de risques en relayant les confidences de leurs sources concernant l’intêret des Sixers pour Mike D’Antoni et Billy Donovan. Philly a de grands ambitions et recherche un nouveau coach après avoir remercié Brett Brown, et les deux hommes sont des pointures en quête d’un nouveau challenge.

KRON4 News confirme l’information en assurant qu’ils ont rendez-vous avec la franchise cette semaine.

Mike D’Antoni a l’avantage de connaître la Pennsylvanie puisqu’il y avait retrouvé un banc après l’échec de son passage aux Lakers, comme assistant de Brett Brown, en 2015-2016. Le petit plus de Billy Donovan, c’est d’avoir tiré le meilleur d’un groupe que peu d’observateurs imaginaient en playoffs, et il a d’ailleurs fini troisième au classement du coach de l’année de la NBA, et premier ex aequo avec Mike Budenholzer à celui du syndicat des entraîneurs.

La première prise de contact permettra d’en savoir un peu plus sur ces deux candidats qui auront sûrement d’autres adversaires, tels que Ime Udoka, assistant à Philly, Tyronn Lue, assistant chez les Clippers, ou Jason Kidd, assistant chez les Lakers, qui aimerait beaucoup prendre ce projet en main.