Les Rockets seraient intéressés par Sam Cassell

Mike D’Antoni sur le départ, les Rockets vont devoir trouver un nouvel entraîneur, et selon ESPN, ils auraient des vues sur l’un des leurs anciens joueurs, un certain Sam Cassell !

Double champion NBA aux côtés d’Hakeem Olajuwon à ses débuts en NBA, le « Chinois » est devenu assistant à la fin de sa carrière, et c’est le regretté Flip Saunders qui l’avait fait débuter à ses côtés sur le banc des Wizards. Il y restera cinq ans avant de partir pour les Clippers pour épauler Doc Rivers, qui l’avait eu sous ses ordres à Boston.

Un Doc Rivers qui estime que c’est le bon moment pour voler de ses propres ailes. « Sam Cassell devrait être head coach. Point barre » avait-il expliqué samedi. « Il possède une incroyable intelligence de jeu, et j’espère qu’il aura sa chance. Il a fait ses armes. Et quand je parle de faire ses armes, il a fait tout ce qu’il est possible pour avoir déjà un boulot. Donc j’espère que ça arrivera. »

Selon ESPN, l’intérêt entre les Rockets et Sam Cassell serait mutuel, mais on évoque aussi la piste de Tyronn Lue, lui aussi assistant de Doc Rivers, et de Jeff Van Gundy.