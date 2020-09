Face à Nikola Jokic, les Clippers cherchent l’équilibre entre Ivica Zubac et Montrezl Harrell

Les grands joueurs posent toujours de gros casse-tête à leurs adversaires, et après Luka Doncic au premier tour, c’est Nikola Jokic qui fait s’interroger Doc Rivers et les Clippers. Après un premier match raté, le Serbe a repris du poil de la bête, tournant à 26.5 points à 53% de réussite dont 42% de loin, 13.8 rebonds et 5.8 passes de moyenne sur les quatre derniers matchs de la série. Même s’il perd tout de même 5.5 ballons par rencontre…

Pour Los Angeles, l’enjeu est donc d’essayer de ralentir le double All-Star, Ivica Zubac et Montrezl Harrell se relayant à ce sujet. Dans les chiffres, le Croate s’en sort mieux puisque lorsqu’il est sur le terrain en même temps que le Serbe, les Clippers inscrivent 11.1 points de plus sur 100 possessions que les Nuggets.

Quand c’est Montrezl Harrell qui est sur le terrain avec Nikola Jokic, les Nuggets marquent par contre 11.6 points de plus, toujours sur 100 possessions, que les Clippers. Mais il y a le problèmes des fautes d’Ivica Zubac.

« (Zubac) a été bon contre lui, de manière globale », confirme Doc Rivers à l’OC Register, qui rappelle par contre que lors du dernier match, les Nuggets ont inscrit 15 points sur les actions où le pivot a dû changer sur Jamal Murray en défense. « Évidemment, Trezz (Montrezl Harrell) gère un peu mieux ce rythme ».

Néanmoins, Doc Rivers reconnait que la taille (2m13) et l’envergure (2m24) d’Ivica Zubac sont précieuses.

« Jokic réussit une série incroyable contre nous, mais je pense nos prises à deux, globalement, ont vraiment aidé Zube (Ivica Zubac). Parce que lorsqu’on trappe Jokic poste bas, et que c’est Zube face à lui, c’est un grand que Jokic doit contourner. Et ça a sans doute été notre défense la plus efficace face à lui ».

Nikola Jokic semble ainsi confirmer qu’il est plus gêné par le pivot croate, et son envergure, que par Montrezl Harrell, un « gars costaud qui est toujours collé » à lui, mais qui ne fait que 2m01…

« Zubac est plus large, plus grand. Il couvre très bien l’espace donc je ne peux pas shooter au-dessus de lui aussi facilement. C’est totalement différent », explique ainsi très clairement le maître à jouer des Nuggets.