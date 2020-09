Un premier coup de pression de Giannis Antetokounmpo sur les Bucks ?

Et si c’était un premier coup de pression de la part de Giannis Antetokounmpo ? Sans être catégorique, ça y ressemble tout de même. D’après les informations de Yahoo! Sports, le MVP 2019 et défenseur de l’année 2020 a ainsi rencontré ce samedi, et en privé, Marc Lasry, le copropriétaire des Bucks.

Le programme des discussions ? L’avenir de la franchise, alors que la meilleure équipe de l’Est en saison régulière vient d’être éliminée sèchement par le Heat, en cinq rencontres, en demi-finale de conférence.

Dans le même temps, la star des Bucks a arrêté de suivre, sur Twitter et Instagram, les comptes des Bucks ainsi que ceux de ses coéquipiers. Une manoeuvre qui ne pouvait pas passer inaperçue et qui fait beaucoup parler, d’autant qu’elle tranche avec ses récents propos où il disait vouloir « franchir » le mur devant lui avec son équipe.

Pour rappel et alors qu’il lui reste encore une année de contrat, Giannis Antetokounmpo peut désormais signer une prolongation « super max » de 254 millions de dollars sur cinq saisons, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA.

Bien évidemment, comme le souligne Yahoo! Sports, beaucoup d’équipes suivent de très près ce dossier, et se tiennent prêtes à agir si jamais le Grec venait à être disponible pour un éventuel transfert.