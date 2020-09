JJ Redick reste obsédé par la quête d’un titre

En quatorze ans de carrière, JJ Redick avait toujours participé aux playoffs. C’est donc une première au goût amer, derrière sa télé, qu’a dû vivre le sniper pour boucler sa première saison chez les Pelicans.

A 36 ans, malgré ce retentissant revers, et les tergiversations de sa femme, JJ Redick reste motivé par l’objectif suprême, celui de décrocher un titre NBA. Alors qu’il n’a disputé qu’une finale, face aux Lakers en 2009 avec le Magic d’Orlando, le shooteur a confié l’anecdote suivante dans son podcast « The Old Man & the Three », au sujet de sa femme qui semblait s’être résignée avant lui.

« En 2015, quand Steph Curry et les Warriors ont gagné pour la première fois, elle m’a dit après le match, »Il t’en faut un, tu dois en gagner un. Je veux que tu vives cette expérience ». Et il y a neuf mois, elle m’a dit : »Peut-être que tu n’es pas fait pour gagner un titre ». Ce n’était peut-être pas la bonne chose à dire ! », a-t-il raconté avec le sourire.

« J’aurai beau avoir 65 ans sur un p****n de yacht en Méditerranée, je serai quand même furieux de ne pas avoir gagné un titre »

Son envie de décrocher une bague demeure pourtant bien présente. Même s’il a aussi pris beaucoup d’argent, JJ Redick a toujours évolué dans des équipes en mesure de gagner un titre, comme les Clippers de 2014 à 2017 ou les Sixers les deux années suivantes.

Son choix de rejoindre les Pelicans l’été dernier, malgré la « hype » autour de l’arrivée de Zion Williamson, avec un contrat de 26 millions de dollars sur deux ans, est plus discutable sur le plan purement sportif et de chances de remporter un titre.

JJ Redick l’a d’ailleurs payé au prix fort en étant privé de playoffs pour la première fois de sa carrière. L’avenir dira si sa décision de rejoindre la Louisiane le hantera jusqu’à ses derniers jours, ou s’il trouvera un dernier challenge à la hauteur avant de raccrocher.

« Si je ne gagne pas un championnat dans ma carrière, j’aurai beau avoir 65 ans sur un p****n de yacht en Méditerranée, je serai quand même furieux de ne pas avoir gagné un titre, a-t-il ajouté. En vieillissant, alors que j’arrive dans les trois ou quatre dernières années de ma carrière, je n’accepte toujours pas de ne pas en avoir gagné un. Donc, plus je me rapproche de la retraite, plus je ressens l’urgence et l’angoisse de cette situation ».