Kyle Lowry : « Les Celtics nous ont battus de manière juste et loyale »

Les 53 minutes du Game 6 ont eu raison de lui. Mais avant de lâcher prise, Kyle Lowry s’est arraché. Il a ramené les siens à deux petits points à une minute de la fin (89-87). A Boston, on sait que le bonhomme est capable de renverser le cours du match, et ça prend forme. Car le meneur des Raptors est un guerrier. Un guerrier fair play qui relève Marcus Smart dans le 4e quart-temps quand les deux se jettent sur un ballon qui traîne. Mais voilà, après le contre énorme de Smart sur Norman Powell, Lowry va commettre l’irréparable : sa 6e faute. Elle est tout bête puisque son bras s’accroche à celui de Grant Williams sous le panier. Pour la forme, les Raptors demandent un challenge mais Lowry le sait, il va quitter le match à une minute de la fin.

« C’était une bataille incroyable. Ces gars nous ont battus de manière juste et loyale. C’est triste car on en avait encore à donner » regrette Kyle Lowry, qui termine sa 14e saison NBA, et la 8e avec les Raptors. Champion en 2019, Lowry lâche sa couronne mais il n’oubliera jamais cette saison.

« J’ai adoré cette saison et je suis tellement fier de nos gars » lâche-t-il, « L’émergence de Pascal, l’émergence de Fred… Le simple fait d’être avec ces gars, ces jeunes gars… Cela fait 14 ans que je suis en NBA, et c’est important pour un joueur comme moi de jouer avec ces jeunes, et qu’ils me poussent à être meilleur chaque jour, et qu’ils me laissent les guider. Ces 14 ans sont passés tellement vite, et on veut profiter de chaque instant… On regrette ces moments quand on ne gagne pas un titre… On regrette de n’avoir pu l’opportunité de jouer avec ces put… de bons joueurs ! »

Il va quitter Pascal, Fred et Serge, mais il va retrouver ses enfants ! « Je vais retrouver mes bébés. Ça va faire trois mois que je ne les ai pas vues. Je ne veux pas rentrer chez moi, mais alors vraiment pas du tout, et je sais que mes enfants ne veulent pas que je revienne car ils voulaient que leur papa gagne un championnat. Mais je vais le retrouver, et je vais sortir de cette put… de bulle ! »

Rendez-vous en 2021 avec un groupe qui devrait évoluer puisque Marc Gasol, Fred VanVleet et Serge Ibaka sont free agents !