Le MVP de la nuit : Jayson Tatum superstar

Avec des acteurs épuisés par la double prolongation de la 6e manche, ce Game 7 entre Boston et Toronto aura été moins spectaculaire, mais serré de bout en bout. Un match où il n’est plus question de talent individuel, un match où c’est souvent celui qui en veut le plus qui l’emporte.

Avec ses 22 ans et son incroyable bagage, Jayson Tatum est apparu comme un des joueurs les plus frais sur le parquet, ce qui lui a permis de faire parler son talent tout en montrant qu’il voulait cette finale de conférence plus que n’importe qui. Son sourire après le buzzer et la victoire des siens voulait tout dire.

Toujours aussi élégant, il a compilé 29 points à 9/23 aux tirs en s’occupant de tout sur le parquet, suppléant un Kemba Walker aux abonnés absents. L’ailier All-Star a ainsi ajouté 12 rebonds et 7 passes à sa ligne de stats, avec en prime une des actions décisives du money time, qui résume cette rage de vaincre, cette volonté de franchir un nouveau palier : un rebond offensif sur lancer-franc raté à 35 secondes de la fin. « Si tu veux survivre, il faut jouer sale, faire tout le nécessaire, c’est ce qu’on fait. Si tu veux gagner quelque chose d’unique comme un titre, il faut passer par des moments comme ça. Je pense qu’on a répondu au défi. »

Toujours dans le sillage de son idole Kobe Bryant

Avec le gros contre de Marcus Smart, c’est l’action la plus importante du match selon Brad Stevens, qui n’avait pas de mots pour décrire son go-to-guy : « Jayson Tatum est… très bon, il fait beaucoup de bonnes choses. » Kemba Walker a fait dans le pragmatique aussi : « C’est une superstar, il l’a prouvé ce soir. » Jaylen Brown était le plus inspiré : « Je lui ai dit hier soir que c’était un honneur de jouer avec lui, d’apprendre avec lui et de grandir avec lui. »

Jayson Tatum a 22 ans mais il n’est plus une star en devenir : il est All-Star, go-to-guy d’une équipe qu’il a porté en finale de conférence dans un Game 7. Jayson Tatum est une superstar. La stat est anecdotique mais hautement symbolique : il est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à compiler au moins 25 points, 10 rebonds et 5 passes dans un Game 7 après son modèle Kobe Bryant : « Tout le monde sait combien il compte pour moi, combien il compte pour ce monde, et pour le basket. »