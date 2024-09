Il y a cinq ans, les Bleus éliminaient Team USA en Coupe du monde

Même si Team USA n’affichait pas son meilleur visage depuis le début de cette Coupe du monde en Chine en proposant un basket poussif, et même si l’effectif était moins prestigieux qu’annoncé, battre les Américains dans une compétition internationale restait un exploit pour l’Equipe de France. Une montagne à gravir.

Après un début de match sous forme de round d’observation où l’équipe de France s’appuie sur Rudy Gobert et sur l’agressivité de Frank Ntilikina et Andrew Albicy, les Bleus commencent à prendre les devants. Les Américains peinent à exister sans espace en attaque. Jaylen Brown et surtout Donovan Mitchell font des différences, mais c’est faible. Résultat : en dominant au rebond, la France mène 45-39 à la pause.

La réponse des troupes de Gregg Popovich n’est pas immédiate. Au retour des vestiaires, Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum marquent et les Bleus prennent dix points d’avance. Mais, malgré cette avance, ils commencent à déjouer. Donovan Mitchell, le meilleur joueur de Team USA dans ce match (29 points), fait le show.

Le point final de Frank Ntilikina

La dynamique du match s’inverse, la France voulait une rencontre à petit rythme et défensive, les Américains aimeraient eux courir et avaler les espaces dès que possible. Avec leur talent individuel, ils ont le vent dans le dos et passent devant alors qu’on entre dans la dernière ligne droite.

Rudy Gobert et compagnie vont-ils craquer ou revenir ? Frank Ntilikina apporte la réponse. Le meneur prend ses responsabilités à 3-pts, Evan Fournier (22 points) le seconde et sert ensuite Rudy Gobert (21 points, 16 rebonds) sous le cercle. Les Bleus ont retrouvé de l’énergie, la défense est compacte et il ne manque qu’à conclure.

C’est encore Frank Ntilikina qui s’y colle, avec un panier primé à la limite du chronomètre des 24 secondes !

L’équipe de France n’a plus qu’à conclure, Team USA lui facilitant le boulot en loupant beaucoup de lancers-francs dans ces ultimes minutes. Nando De Colo, lui, ne tremble pas et les Français s’imposent 89-79 face à une équipe américaine pourtant invaincue en compétition officielle depuis 2006. Les Bleus récidiveront en 2021, à Tokyo, en infligeant aux Américains leur première défaite aux Jeux olympiques depuis 2004.

Mais Team USA prendra doublement sa revanche en finale. D’abord en 2021, puis en 2024 à Paris. À l’arrivée, deux médailles d’or de plus pour Kevin Durant et ses coéquipiers, et deux médailles d’argent pour la France.

[boxworld boxscore_world_1109_USA-France]