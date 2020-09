La NBA et les joueurs s’entendent pour repousser la Draft et l’ouverture de la « free agency »

Le calendrier NBA pour la saison à venir est tout sauf figé. Selon The Athletic, la NBA et le syndicat des joueurs viennent de s’entendre pour repousser les dates des prochaines Draft et « free agency ». Elles étaient initialement programmées au 16 et 18 octobre prochain.

Les nouvelles dates ne sont pas encore connues. La Draft est d’ailleurs toujours programmée pour le mois d’octobre, mais risque d’être encore repoussée. « Toutes les autres dates liées à la saison 2020-21 sont également reportées à des dates qui seront ultérieurement convenues par la NBA et la NBPA », a précisé le syndicat à ses agents.

Ce choix est peu surprenant au regard des récentes déclarations d’Adam Silver. Le patron de la ligue assurait être prêt à retarder un peu le début de la prochaine saison, initialement espérée le 1er décembre, afin de pouvoir ramener le maximum de fans dans ses salles la saison prochaine. Cela permettra, par la même occasion, aux deux participants de la prochaine finale NBA de souffler un peu plus avant de reprendre.