Le calendrier NBA pour la saison à venir est tout sauf figé. Selon The Athletic, la NBA et le syndicat des joueurs viennent de s’entendre pour repousser les dates des prochaines Draft et « free agency ». Elles étaient initialement programmées au 16 et 18 octobre prochain. ESPN donne la date du 18 novembre pour la Draft, et il faut s’attendre à ce que la « free agency » débute quelques jours plus tard.

« Toutes les autres dates liées à la saison 2020-21 sont également reportées à des dates qui seront ultérieurement convenues par la NBA et la NBPA », a précisé le syndicat à ses agents, tandis que ESPN rapporte que ce report est lié au fait que les joueurs et la NBA n’ont pas encore négocié les modifications de la convention collective, et les équipes ne connaissent pas encore le montant du salary cap. Impossible donc d’envisager des échanges le soir de la Draft sans de données chiffrées, qu’il s’agisse de joueurs ou de choix de Draft.

Cette décision est aussi peu surprenante au regard des récentes déclarations d’Adam Silver. Le patron de la ligue assurait être prêt à retarder un peu le début de la prochaine saison, initialement espérée le 1er décembre, afin de pouvoir ramener le maximum de fans dans ses salles la saison prochaine.

Avec une Draft fixée sans doute au 18 novembre, il y a de très grandes chances que la prochaine saison débute en 2021, et ça posera forcément des problèmes de calendrier, et plus particulièrement pour la participation des joueurs NBA aux Jeux olympiques de Tokyo programmés pour fin juillet.