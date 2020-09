Rony Seikaly : « Luka Doncic, c’est Larry Bird 2.0 »

Devenu une star des platines après sa carrière de basketteur, Rony Seikaly faisait partie des bons pivots des années 90, et il restera à jamais le premier joueur drafté par le Heat. C’était en 1988. Deux ans plus tard, il devenait Most Improved Player. Aujourd’hui, il vit entre la Floride et les Baléares où ses talents de DJ sont reconnus, mais il garde un oeil sur la NBA. Notamment sur la nouvelle génération et comme tout le monde, il est sous le charme de Luke Doncic qu’il estime plus complet que le regretté Drazen Petrovic, « un incroyable scoyeur mais unidimensionnel ».

« Luka Doncic est unique ! Je pense que c’est le meilleur joueur blanc de l’histoire. Point barre. C’est Larry Bird 2.0. Pour moi, LeBron James, c’est Magic Johnson 2.0, et Doncic est davantage une version moderne de la manière de jouer de Larry Bird » explique-t-il à TalkBasket. « Je parle en tant que basketteur et en terme de talent pur, et non en terme de victoires et de titres. Maintenant, pour être considéré comme le meilleur joueur, il faut avoir gagné plusieurs titres, comme l’a fait Larry Bird. Pour être comparé à lui, il vaut mieux avoir gagné 4, 5 titres. Ça le placerait comme le meilleur joueur du monde. Je pense que Luka est un mix de Bird et Pete Maravich. »

Né au Liban mais élevé en Grèce, Seikaly n’est arrivé aux Etats-Unis qu’à 19 ans, et il sait que les meilleurs talents étrangers n’ont jamais la même reconnaissance que les joueurs américains. « C’est compréhensible car tous les joueurs européens qui étaient des superstars en NBA n’étaient pas aussi efficaces en NBA » reconnaît-il. « Pau Gasol était efficace en Europe et en NBA, mais il n’est pas placé dans la même catégorie que Larry Bird, c’est à dire comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Même Luka Doncic, quand il jouait au Real Madrid, je me disais d’abord : « Il joue en Europe. » Et quand il a gagné l’Euroleague avec le Real, j’étais là à me dire : « Wow, le gamin est vraiment bon. Je me demande ce qu’il va faire en NBA ».

Et on connaît la suite… « Quand il est arrivé en NBA, il a commencé à jouer exactement comme en Europe, et même mieux » conclut Seikaly. « Le jeu est devenu très facile pour lui. Peu importe qui défend sur lui, il va se mettre en place. Je crois que si Luka avait voulu marquer 30 points de moyenne en Euroleague, il l’aurait fait. En Europe, c’est un baskett différent. Il faut faire 2 ou 3 passes pour avoir un shoot ouvert, alors qu’en NBA on peut davantage jouer le un-contre-un« .