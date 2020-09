Danuel House Jr. se place parmi les joueurs les plus complets

Cinquième meilleur marqueur des Rockets en playoffs avec 11.4 points par match, à 44% aux tirs dont 36% à 3-points, Danuel House Jr. continue d’écrire sa belle histoire, de la G-League aux demi-finales de conférence NBA.

« Je pense qu’il est en train d’éclore comme l’un des meilleurs joueurs de cette ligue » s’enflamme son entraîneur Mike D’Antoni. « Il joue avec beaucoup d’énergie, il est athlétique, il prend de très bonnes décisions en défense et en attaque. Il progresse. Il n’y a aucune raison qu’il ne devienne pas un des meilleurs joueurs de la ligue. »

Rien que ça ! De quoi booster un peu plus la confiance de l’arrière-ailier de 27 ans. « J’ai le sentiment qu’on me sous-estime sérieusement » explique-t-il ainsi. « Mon objectif est de réveiller tout le monde et d’être prêt. Je trouve que je joue bien des deux côtés du terrain. J’imagine que les gens ne veulent pas parler des gars comme moi, qui viennent de G-League tant que c’est n’est pas une vraie belle histoire. J’ai le sentiment d’être un des meilleurs ‘two-way player’ de cette ligue. Je dois continuer à le montrer, continuer à jouer dur tous les soirs. »

Le remplaçant texan est très bon dans son rôle de « 3&D », c’est une certitude. De là à rivaliser avec le gratin de la grande ligue, il y a encore un peu de chemin.