Adidas : la Dame 7 lancée sur NBA 2K21

Après les fuites, la sortie… virtuelle. Le 4 septembre, jour de la sortie de NBA 2K21, les joueurs ont pu découvrir la Dame 7 dans le coloris « I am my own fan. » Le nom de cette teinte est partout sur la semelle intermédiaire.

Les couleurs collent à celles des Blazers, avec une combinaison noir/rouge/blanc parfaitement réussie. Le tout est posé sur une semelle translucide.

Sneakernews annonce l’arrivée de la Dame 7 pour le mois d’octobre.

Restez concentré sur le jeu avec la nouvelle Nike Air Zoom BB NXT conçue pour offrir une sensation unique de légèreté, de sécurité et de réactivité. Maintenant sur Basket4Ballers.com.