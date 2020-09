Steve Kerr pas inquiet pour Steve Nash

Pendant cinq saisons, Steve Kerr a pu profiter des talents de Steve Nash, reconverti dans un rôle de consultant pour les Warriors. C’est notamment durant ces années à Golden State que l’ancien meneur a forgé une relation forte avec Kevin Durant.

Le coach des Warriors fut lui aussi un rookie quand il fut nommé par les Warriors en 2014, alors que la franchise avait des ambitions. Il est donc doublement bien placé pour commenter le choix des Nets et celui du double MVP (2005, 2006).

« Tout se passera bien pour lui », estime l’ancien meneur des Bulls et des Spurs pour The Athletic. « Il connaît le boulot. Il est dans la ligue depuis une éternité et connaît ce sport comme personne. Il est doué avec les gens aussi. Ses qualités pour la communication sont hors normes, car il est humble, confiant et possède un grand savoir. »

« Ce qu’il va devoir apprendre, il va l’apprendre vite »

On sait à quel point la communication a pesé dans le choix de Brooklyn. Kyrie Irving et Kevin Durant voulaient être dirigés par un coach « qu’ils respecteraient ». De plus, le triple champion avec Stephen Curry et compagnie souligne les qualités de bosseur de l’ancien meneur canadien.

« Il possède une approche spéciale au niveau de l’entraînement, qu’il a développée au cours de sa carrière. Avec Rick Celebrini (associé de longue date de Nash et actuel directeur du département santé des Warriors), ils ont mis en place une philosophie, un programme ensemble quand il jouait. Tout est connecté : la musculation, l’entraînement et le terrain. Nash est la preuve vivante qu’un programme, ça peut être très important. Que l’esprit soit bien relié au corps. Et parfois on sort des exercices traditionnels du monde du basket. »

Alors, Nash est-il prêt pour le grand saut dans une franchise qui vise le titre dès 2021 ? « Il est très avisé, il va former un bon staff autour de lui », prédit Kerr, alors qu’on sait déjà que Jacque Vaughn sera à ses côtés sur le banc. « Et ce qu’il va devoir apprendre, il va l’apprendre vite. »