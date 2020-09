Steve Nash : « Notre relation, avec Kyrie Irving, est importante »

Félicité dans l’après-midi par ses anciens coaches ou anciens coéquipiers, Steve Nash est donc le nouvel entraîneur des Nets, et il avait mis Steve Kerr dans la confidence mercredi soir. Il va s’engager pour quatre ans, et donc arrêter son rôle de consultant aux Warriors, mais pour lui, ça reste le même travail : enseigner et former.

« C’est pour ça que j’aime enseigner. Parce que j’aime apprendre » a-t-il expliqué à The Undefeated. « J’aime faire partie d’une équipe et la construire. Et puis j’aime la compétition. Il y a tous les ingrédients pour me satisfaire sur le plan personnel, comme leader d’une équipe et d’un groupe. Je vais apprendre d’eux et du basket. »

« C’est important d’avoir la confiance de Kevin Durant »

Depuis sa retraite sportive en 2015, le double MVP avait gardé un pied dans le basket comme consultant pour les Warriors mais aussi comme manager du Canada. Le tout en jouant les consultants TV pour la Ligue des champions. Des activités qu’il va mettre en suspens pour se concentrer sur ce nouveau métier. « L’envie de coacher a toujours été présente. D’une certaine façon, je m’étais donné la liberté de ne pas avoir mon nom dans les recherches d’entraîneur, mais je savais que dans un coin de ma tête, je voulais le faire. Ce qui me retenait de bien des manières, c’est ma famille. Je voulais vraiment me préserver du temps pour mes enfants et avoir un l’impact le plus grand possible sur leurs vies. »

Des enfants emballés à l’idée d’être à Brooklyn, et voilà comment Steve Nash a réussi à convaincre ses proches que c’était le bon moment pour accepter un poste d’entraîneur.

Aux Nets, il va débuter sa carrière avec une pression énorme, celle de mener l’équipe vers les sommets autour du tandem Kevin Durant – Kyrie Irving. Deux joueurs qu’il connaît bien. D’abord, Kevin Durant : « On a tous les deux une passion pour le basket. Au fil des années, on a créé un lien de professeur et d’élève. Cela date de ma fin de carrière, et on s’entraînait ensemble et on travaillait ensemble aux Warriors. Je pense qu’il y a une confiance, des points communs et un langage qui se sont développés entre nous avec le temps. C’est clairement important. C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu de ma vie, et c’est vraiment important d’avoir sa confiance. »

« C’est une période de lune de miel »

Ensuite, il y a Kyrie Irving, et Steve Nash révèle qu’ils se connaissent bien et s’apprécient. « On a un passé commun, et pas uniquement parce qu’on est tous les deux meneurs, mais c’est l’un de mes joueurs préférés à regarder jouer. Lui et moi avons passé quelques jours ensemble à l’entraînement. Je crois que c’était en 2015 à New York. Il a du respect et de l’admiration pour moi. Pour moi et Kyrie, notre relation est importante. C’est un meneur de jeu, et je suis le coach, et je suis emballé à l’idée de mieux le connaître et le comprendre, de comprendre comment il joue et ce qu’il voit, et d’être là pour l’aider à affiner ses qualités. »

Pour résumer l’ambiance qui règne avec ses deux stars, il a une métaphore toute trouvée : « Franchement, on est tous excités, et c’est une période de lune de miel. On est tous emballés à l’idée d’avoir une chance de faire ça ensemble. Très vite, on va se mettre au travail. Malheureusement, ce ne sera pas forcément sur le terrain avec les gars. Mais il s’agit, en coulisses, de continuer à créer notre identité. »