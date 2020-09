Kyrie Irving et Kevin Durant voulaient un entraîneur « qu’ils respecteraient »

Les Nets ont surpris leur monde en choisissant Steve Nash comme entraîneur, un novice dont personne n’avait parlé ces derniers mois, et qui aura la lourde tâche de faire gagner le duo Kevin Durant-Kyrie Irving.

« C’est la meilleure personne que j’ai connue pour souder une équipe » assure chez ESPN Sean Marks, GM et ancien partenaire du Canadien à Phoenix. « Il a une empathie incroyable pour les gars comme moi, le 15e joueur du roster (…) Comme l’a dit (le propriétaire) Joe Tsai, on avait besoin d’un guide, et Steve est la bonne personne. »

Un guide qui sera écouté par tous, même les superstars… « Steve Nash a cette qualité de pouvoir obtenir le respect immédiat de Kevin Durant, Stephen Curry ou Klay Thompson » note ainsi Bob Myers, GM de Golden State, qui a pu compter sur le retraité comme consultant pendant les cinq dernières saisons. « Il n’y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent faire ça. Mieux, il peut communiquer avec eux de manière efficace. »

« Il y a tellement de petits détails qu’il peut partager avec ces gars-là » poursuit Bob Myers. « Il n’y a plus beaucoup de choses à apprendre pour les joueurs les plus accomplis du monde. Steph n’écoute pas grand-monde au sujet de son shot. Steve est peut-être le seul en dehors de Dell qui aura droit de donner son avis sur le sujet. »

C’est exactement ce dont ce duo explosif a besoin pour être canalisé : quelqu’un qu’ils écouteront. Et ils connaissent déjà bien leur double MVP d’entraîneur. « (Kevin et Kyrie) voulaient quelqu’un de doué pour la communication » confie Sean Marks. « Quelqu’un qu’ils respecteraient. Une bonne partie de ces relations seront construites en dehors des terrains. Steve est super pour communiquer. C’est ce qu’ils voulaient, et c’est ce qu’ils ont eu. »