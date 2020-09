Patrick Ewing veut porter l’héritage de John Thompson à Georgetown

Dans l’histoire de la NCAA, les noms de John Thompson et Patrick Ewing resteront à jamais associés. Les deux hommes étaient à la base du titre NCAA de l’université de Georgetown en 1984.

Près de vingt ans après le départ de John Thompson du banc des Hoyas, en 1999, c’est son ancien joueur qui avait pris les commandes de l’équipe en 2017. Désormais, et dans son université de toujours, Patrick Ewing veut rendre hommage à son mentor, décédé le 30 août dernier.

« Son héritage survivra », a expliqué le coach de Georgetown. « Avec moi, avec Alonzo Mourning, avec Dikembe Mutombo, avec tous les joueurs qu’il a coachés. Il a réalisé un remarquable travail pour nous apprendre à non seulement être des grands athlètes mais aussi des gens bien. Maintenant c’est mon rôle, ma responsabilité de continuer à faire cela avec les gamins que je dirige. »

Qualifiant John Thompson de second père pour lui, Patrick Ewing a déjà annoncé que les joueurs de Georgetown porteront sans doute un patch la saison prochaine pour honorer la mémoire du coach mythique.

Il aimerait aussi inscrire le nom de ce dernier sur le parquet.

« Ses enseignements continuent de me guider », poursuit l’ancienne star des Knicks. « Les moments avec lui au téléphone où je pouvais lui poser n’importe quelle question vont profondément me manquer. Pas seulement pour le coaching, mais pour ma vie aussi. Je l’ai vu le vendredi avant qu’il ne nous quitte. On a discuté, rigolé ensemble. Je ne savais pas que c’était un adieu, car j’avais prévu de revenir. »