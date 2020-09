Changement de momentum ? Pour les Celtics, le shoot d’O.G. Anunoby est un moteur supplémentaire

Il va encore falloir attendre le Game 4 pour connaître l’impact durable de ce shoot au buzzer de O.G. Anunoby sur les Raptors, les Celtics et sur la suite de la série. Une chose est sûre pour le moment, il a sauvé le suspense, car sans ce tir, Toronto serait mené 3-0 et la série serait terminée ou presque.

Pour Boston, ce fut donc un coup dur de s’incliner après un tel scénario. Mais pas une raison de paniquer puisque les Celtics ont encore la main, avec un avantage de 2-1.

« Ce n’est pas vraiment de la colère », tente d’expliquer Marcus Smart pour Mass Live. « C’est davantage un moteur supplémentaire. On sait qu’on aurait pu faire mieux durant ce match. C’est notre première défaite des playoffs. Donc quand on perd, il y a un goût amer dans la bouche et on veut se racheter ensuite. »

« On panse ses blessures, on fait avec nos émotions et on avance »

C’est une erreur de communication dans la défense de Boston qui a permis aux Raptors d’obtenir, puis de marquer, ce dernier tir alors qu’il restait seulement 0.5 seconde. Mais Boston aurait pu tuer la rencontre bien avant.

« On était devant de dix points à la mi-temps », rappelle Daniel Theis, auteur du dernier dunk qui aurait dû être décisif pour Boston. « Cela dépend de nous. On doit être meilleur en début de match, puis en début de seconde mi-temps, ainsi on ne perd pas sur un ultime shoot. »

La défaite et le sentiment d’avoir commis des erreurs vont provoquer une réaction chez les hommes de Brad Stevens. Nick Nurse s’y attend, le coach des Raptors ayant parlé de « réponse naturelle après ce type de match ».

« On panse ses blessures, on fait avec nos émotions et on avance », raconte le coach des Celtics. « Pour certains, il faut avoir une motivation supplémentaire. Pour d’autres, c’est simplement une question de concentration. Chacun est différent, mais au fond, j’aime l’esprit de compétition qui règne dans cette équipe. »