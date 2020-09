Montrezl Harrell : « Lou Williams est la personne idéale comme modèle à suivre »

Pour la cinquième fois en sept ans, le trophée de meilleur sixième homme revient à un remplaçant des Clippers, et il s’agit de Montrezl Harrell, qui devance Dennis Schroder et… Lou Williams dans les votes. L’an passé, ils avaient terminé aux deux premières places, mais l’ordre était inversé.

« Je prends la suite de l’autre gars qui a remporté ce trophée trois fois » a réagi l’intérieur des Clippers. « C’est la personne idéale comme modèle à suivre, par son jeu et sa manière de faire. Il aurait pu rejoindre d’autres équipes et être titulaire, mais il ne s’est jamais plaint. C’est une légende. »

« Ça fait mal de ne pas pouvoir lui ramener à la maison »

Montrezl Harrell a aussi beaucoup parlé de sa grand-mère, décédée fin juillet. Après son décès, il avait quitté la « bulle » pendant plusieurs semaines, et il pense très fort à elle et il explique pourquoi.

« Je voudrais juste remercier tout le monde pour ce trophée. C’est un immense honneur. C’est pour ma grand-mère, qui n’est plus là aujourd’hui et qui ne peut pas le voir. Elle m’avait dit que ce serait mon année. Je me souviens de nos discussions, et elle m’avait dit que j’allais le gagner cette année. Et ça fait mal… C’est une chance immense de le gagner, mais ça fait mal de ne pas pouvoir lui ramener à la maison. »

Sa grand-mère était tout simplement la personne dont il se sentait le plus proche. « Elle ne me verra pas réussir quelque chose qu’elle m’a insufflé quand j’étais gamin, un sport qu’elle m’a fait connaître, dont je suis tombé amoureux et pour lequel je me suis donné à fond. »