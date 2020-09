Montrezl Harrell succède à Lou Williams comme meilleur sixième homme

Le banc est l’un des points forts des Clippers, et après Jamal Crawford en 2014 et 2016, puis Lou Williams, en 2018 et 2019, c’est au tour de Montrezl Harrell de remporter le Sixth Man Award, qui récompense le meilleur remplaçant.

L’énergique intérieur des Clippers a fait mieux que Lou Williams en sortie de banc avec 18.6 points à 58% aux tirs, 7.1 rebonds et 1.1 contre de moyenne en 28 minutes de moyenne.

À noter qu’il est le premier intérieur depuis Lamar Odom en 2011 à être récompensé.

Plus d’infos à venir