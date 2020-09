Adidas : sans bruit et sans saveur, voilà la D Rose 11

En la voyant, on a cru qu’il s’agissait de la Pro Boost Low. Mais non, c’est bien une onzième itération de la ligne D Rose qui arrive chez adidas. Empeigne qui mélange synthétique et textile, souplesse autour de la cheville, avec une mousse Lightstrike sous le pied. Rien que du très classique de la marque aux trois bandes ces dernières années. Totalement dans la lignée des Marquee Boost ou Pro Boost.

La différence ? Cette Rose 11 risque d’être plus chère. Nice Kicks parle d’une étiquette à 146 dollars en Chine, où elle est déjà commercialisée.

C’est de toute façon son succès dans les pays asiatiques qui explique en partie la survie de la ligne Derrick Rose. Ce n’est, en tout cas, plus grâce à ses innovations. La date de sa sortie en France n’est pas encore connue.

via Nice Kicks

