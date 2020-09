Le Magic satisfait de l’évolution de Markelle Fultz

En difficulté sur le poste de meneur ces dernières années, le Magic a tenté un coup, au soir de la « trade deadline » de la saison 2018-2019, en récupérant Markelle Fultz contre Jonathon Simmons et un premier tour de Draft.

Alors qu’il se remettait d’une longue blessure à l’épaule, l’ex pensionnaire des Huskies a dû attendre le début de l’exercice 2019-2020 avant de pouvoir enfiler le maillot d’Orlando. Et après avoir disputé 33 matchs sur ses deux premières saisons en NBA, Markelle Fultz a définitivement lancé sa carrière professionnelle.

Le n°20 du Magic a participé à 72 matchs de saison régulière dont 60 titularisations pour une ligne de stats prometteuse et une progression confirmée en playoffs avec 12 points, un meilleur pourcentage de réussite à 3 points (37.5%) et 5.2 passes décisives en moyenne sur les cinq matchs disputés face aux Bucks.

On retiendra aussi son triple-double sur le parquet des Lakers en janvier dernier, lorsqu’il avait aligné 21 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, en ayant été clutch dans le money-time d’un match remporté par Orlando.

Comme une année « rookie »

Au moment de faire le bilan, le staff du Magic n’a pu que se réjouir de l’évolution de son jeune meneur, avec une grosse marge de progression pour les années à venir.

« Kelle est juste en avance sur son temps » a déclaré DJ Augustin, meneur vétéran qui a également été précieux dans le développement de son coéquipier cette année. « Il est très mature pour son âge et il connaît le jeu. Ça se voit quand un gars franchit le pas mentalement. Il l’a montré cette saison. Il s’est senti bien pendant toute la saison et il a montré à tous les sceptiques ce dont il était capable. Je suis juste heureux pour lui. Je suis fier de lui. Et il va continuer à s’améliorer cet été. Il n’est jamais satisfait ».

Pour Jeff Weltman, président des opérations basket du Magic, cette première année pleine s’apparente à la vraie saison rookie du meneur, qui évolue désormais à 100%.

« J’espère pour Markelle qu’on a dépassé le stade où on parlait de ce qu’il a dû traverser avant de venir ici. On commence seulement à l’évaluer en tant que joueur et c’est tout à son honneur, car il s’est mis en position pour l’être. Je dirais donc que, de mon point de vue, il a eu une année rookie d’enfer. Je pense qu’il a prouvé que c’était un meneur titulaire et qu’il avait un immense talent. Il a des caractéristiques mentales et physiques qui ne peuvent pas être enseignées ».

22 ans et tout le temps pour devenir un grand

Steve Clifford a également souligné ses « progrès incroyables » au niveau de sa condition physique, « de son épaule, à son genou en passant par son poignet ». Le coach d’Orlando s’est également dit « plus que ravi » de la façon dont Markelle Fultz a joué cette saison, en plus d’être « facile à coacher, un excellent coéquipier, quelqu’un d’amusant… et un manifestement un gars très talentueux ».

Pour continuer de progresser après deux saisons bouclées au premier tour des playoffs et une série où Orlando n’a pas eu à rougir de ses prestations face aux Bucks, sans l’aide d’Aaron Gordon ou encore de Jonathan Isaac, Markelle Fultz, cité parmi les joueurs ayant le plus progressé cette saison, fait logiquement partie des motifs d’espoir.

« Il doit maintenant mûrir en tant que joueur » a ajouté Jeff Weltman. « Il a beaucoup à faire là dessus, car il n’a que 22 ans et il a très peu joué en NBA. Mais je pense que ça a été un grand pas en avant pour lui et, le connaissant, j’attends de lui qu’il continue à construire sur cette base. Je pense que l’été à venir va être très important pour lui. Il le sait maintenant. Il sait ce dont il a besoin. Il a joué des minutes importantes contre le meilleur bilan de la ligue. Il sait donc ce que ça signifie et ce qu’il doit faire. C’est un homme dévoué et engagé. Je pense donc que ce sera un gros été pour lui ».