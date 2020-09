Yves Pons explique pourquoi, avec la pandémie du Covid-19, il a préféré retourner à la fac

Yves Pons (21 ans, 1m98) s’était inscrit à la Draft dans l’optique de tester sa cote, se familiariser avec ce processus et pourquoi pas tenter sa chance dès cette année si les retours étaient bons. Mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé le calendrier et empêché la tenue de meetings et « workouts » habituels, poussant le prospect français originaire des Bouches-du-Rhône à reporter son inscription à la saison prochaine.

Joueur au profil extrêmement athlétique, qui a réalisé une belle saison avec les Vols après deux premiers exercices plutôt discrets, Yves Pons (10.8 points à 35% de réussite à 3-points, 5.4 rebonds et 2.6 contres par match) a ainsi attendu jusqu’au 3 août, date-butoir pour retirer son nom de la Draft, avant de se positionner.

« Nous n’avions pas toutes les informations dont nous avions besoin pour prendre une décision claire. C’est pourquoi c’était vraiment difficile. Nous ne savions pas ce qui pouvait arriver, ce qui allait arriver. Ma décision s’est basée sur l’incertitude que le Covid-19 a apporté. Ça a tout gâché », a-t-il déclaré en visioconférence. « Il y a eu des jours où je voulais revenir, d’autres où je sentais qu’il était temps pour moi de partir. Il y a donc eu beaucoup de hauts et de bas en termes de décision, je ne savais pas vraiment ».

Tenté par une aventure à l’étranger

« Air Pons » a eu une quinzaine d’entretiens avec des franchises NBA, mais aucune n’a pu lui garantir qu’il serait choisi à la Draft. Pour le plus grand bonheur de Rick Barnes, son coach à la fac de Tennessee, pour qui son protégé aura l’opportunité « d’entrer en NBA par la grande porte » à l’issue de la saison prochaine, Yves Pons va donc continuer à se développer en NCAA et non pas en NBA, en G-League ni dans un championnat professionnel étranger où le Covid-19 serait « sous contrôle », une option qu’il a également considérée.

« La partie développement était vraiment la priorité. J’aurais pu le faire en NBA ou ici. Mais sachant qu’il y a beaucoup d’incertitude sur le déroulement de la saison chez les pros, je savais qu’en revenant ici, on aurait une saison, des coachs sur place et des installations ouvertes pour développer mon jeu. Pour moi, c’était la meilleure option », a-t-il ajouté. « Ici, la pandémie de Covid-19 n’est pas sous contrôle. À l’étranger, ils savent qu’ils vont jouer à un moment donné et qu’ils auront une saison, parce que le nombre de cas est sous contrôle. C’était une option sérieuse à considérer, d’autant que c’est aussi une bonne chose financièrement de jouer à l’étranger ».

Après avoir remporté le titre de meilleur défenseur de l’année dans la « Southeastern Conference » (SEC), Yves Pons compte bien profiter de la saison à venir pour franchir un nouveau palier.

« Je pense que je peux améliorer tout mon jeu à un autre niveau. Il y a rien de particulier que je ne puisse pas améliorer. Je dois faire franchir un cap à mon jeu, défensif ou offensif. Je pense que j’ai beaucoup de choses à montrer. C’est pour ça que je suis ici. Je suis revenu pour ça. Pour montrer aux gens que je peux faire plus ».