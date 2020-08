Draft 2020 : Yves Pons reste finalement à Tennessee pour son année senior

Parmi les 105 joueurs invités au Draft Combine la semaine passée, Yves Pons a semble-t-il hésité un bon moment. Mais sa décision semble désormais officialisée pour de bon : le prospect français sera bien à la fac de Tennessee pour son année senior la saison prochaine.

Après deux premières campagnes très discrètes à 2 points de moyenne, Pons a enfin pris son envol cette année avec 11 points, 5 rebonds et 2 contres de moyenne. Titulaire indiscutable dans la peinture des Vols, Pons a même été élu meilleur défenseur de sa conférence, la SEC, une première pour la fac de Tennessee.

Phénomène athlétique, « Air Pons » a beaucoup joué avec 33 minutes en moyenne et son tir, sa plus grande faiblesse, est en nette amélioration avec 49% de réussite à 2-points et 35% à 3-points.

Il sera à coup sûr un des joueurs à suivre pour la prochaine saison universitaire. Chez les tricolores, il retrouvera Olivier Sarr qui est passé de Wake Forest à Kentucky, et Joël Ayayi qui a décidé de rester à Gonzaga une année supplémentaire.