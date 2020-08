Draft 2020 : Joël Ayayi reste à Gonzaga

Finalement, Joël Ayayi n’accompagnera pas Killian Tillie dans la Draft. Comme il l’avait expliqué en avril, l’arrière français de Gonzaga voulait tester sa cote et sa priorité était de rester à l’université.

« J’entre dans la Draft NBA, mais ma première option reste de revenir à Gonzaga » avait-il écrit. « J’adore les coachs, l’école et mes coéquipiers. Il y a encore beaucoup d’incertitude sur ce qui va se passer pour la prochaine saison NCAA, donc m’inscrire à la Draft me donne un peu plus de temps pour évaluer tout ça. »

Une super nouvelle pour les Zags puisqu’ils conservent le meilleur joueur du tournoi de la WCC, auteur d’une deuxième saison à 10 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne. En mars dernier, Joël Ayayi nous avait résumé sa saison, débutée sur le banc avant de devenir un titulaire indiscutable.

« Je trouve que ma saison a été plutôt intéressante. J’ai commencé la saison avec le statut de première rotation sur le banc, et je l’ai terminée dans la peau d’un titulaire, avec beaucoup de responsabilités, donc je suis content » nous confiait-il. « C’est une réponse aux attentes qui étaient placées en moi, qui avaient été fixées par le coach et moi-même. Je suis enthousiaste pour l’année prochaine, le meilleur reste à venir. »

Le tout dans une université de tout premier plan. « Gonzaga est un contexte intéressant, quasiment parfait pour moi car on joue d’une manière super structurée. Je sais ce que je dois faire, j’ai appris les fondamentaux, je bosse dur pour progresser et on joue un basket très proche du basket européen. Il y a un bon mix avec la culture du jeu à l’américaine, mais pour nous, les joueurs européens, on a une bonne base afin de s’adapter car on joue avec de grosses caractéristiques du jeu à « l’européenne ». C’est un contexte idéal pour se développer. Ils ont formé un tas de gars qui sont devenus des pros en Europe ou en NBA, donc leur réputation n’est pas à faire. »