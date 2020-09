Doc Rivers encourage Tyronn Lue à trouver un poste de « head coach »

Entre Brooklyn, New Orleans ou Philadelphie, les pistes qui mènent à Tyronn Lue sont nombreuses. L’ancien coach des Cavaliers et actuel assistant coach des Clippers sera courtisé cet automne, ce qui n’étonne pas Doc Rivers.

Ou plutôt, ce qui le surprend, c’est justement qu’il ne soit plus sur un autre banc que le sien. « Il est génial, phénoménal dans mon staff et il mérite qu’on cite son nom », estime le coach de Los Angeles pour le New York Post. « Il n’est pas coach actuellement, et c’est une plaisanterie. Mais c’est à mon avantage. »

L’ancien coach des Celtics en profite donc avec les Clippers mais il n’est pas contre l’idée de laisser partir son assistant. Au contraire, il n’est pas opposé aux entretiens que pourrait avoir Tyronn Lue dans la « bulle ».

« J’ai connu ça à Boston avec Tom Thibodeau. Deux années de suite, son nom était évoqué pour chacun des postes disponibles. La première année, il a tout refusé. La seconde, il a pris les commandes d’un banc. Pendant les Finals contre les Lakers, je l’ai autorisé à faire des entretiens. On ne devrait jamais se mettre sur le chemin d’un coach qui veut retrouver un banc. Et je pense qu’ils peuvent faire les deux. Thibodeau l’a fait, donc Lue le peut. »

Voilà donc un signal envoyé aux équipes intéressées.