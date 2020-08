Tyronn Lue, le premier choix des Pelicans ?

Les postes disponibles sur plusieurs bancs pour la saison prochaine commencent à fleurir en NBA. De New Orleans à Chicago, en passant par Philadelphie et Brooklyn, il y a des places à prendre et les candidats potentiels sont souvent les mêmes. Les médias américains évoquent régulièrement deux noms : Ime Udoka et Tyronn Lue.



Ce dernier revient même du côté de Houston puisque Mike D’Antoni est en fin de contrat. L’actuel assistant de Doc Rivers aux Clippers, et The Athletic le confirme, sera donc un des entraîneurs les plus convoités de l’intersaison.

Il l’a même été avant cet automne puisque nos confrères annoncent que les Pelicans étaient proches de le contacter fin décembre 2019. Les dirigeants étaient alors frustrés des résultats de la franchise, ce qui plaçait Alvin Gentry en mauvaise posture. Mais comme Zion Williamson n’avait pas encore démarré sa saison et qu’à son arrivée, les Pelicans ont commencé à gagner des matches, New Orleans a finalement laissé sa chance au coach en place.

Trop cher pour les Pelicans ?

Maintenant qu’Alvin Gentry a été licencié, il serait donc logique de voir les dirigeants se tourner vers Tyronn Lue. Surtout que l’homme fort de New Orleans n’est autre que David Griffin, l’ancien GM de Cleveland. C’est lui qui était allé le chercher comme assistant de David Blatt avant de l’installer sur le banc des Cavaliers, avec le titre de 2016 comme consécration. Il se murmure ainsi même que les deux hommes ont échangé quelques mots dans la « bulle ».

Mais un des principaux freins à une éventuelle venue de Tyronn Lue chez les Pelicans est financier. Si l’ancien joueur des Lakers n’a pas signé avec Los Angeles l’été dernier, c’est notamment parce qu’il voulait un contrat de sept millions de dollars par saison. Or, la franchise de New Orleans serait décidée à ne pas offrir plus de 5.5 millions de dollars par an pour son prochain coach.

Par ailleurs, il se murmure également que Tyronn Lue se verrait plutôt aux Nets pour retrouver Kyrie Irving et coacher Kevin Durant. Une chose semble certaine, il ne sera plus l’assistant de Doc Rivers la saison prochaine et on devrait le revoir comme « head coach » d’une équipe ambitieuse.