Une dernière sortie record pour la pépite Dort

La saison du Thunder est un beau roman fait de plusieurs belles histoires. Celle du revanchard Chris Paul évidemment, et puis aussi celle de Luguentz Dort, arrivé via un « two-way contract » mais promu titulaire début 2020, puis signataire d’un contrat de quatre ans à la reprise de la saison, et auteur d’un Game 7 mémorable hier soir. Pour le meilleur et pour le pire.

Le pire, ce contre de James Harden lui aussi mémorable sur une tentative à 3-points à quatre secondes de la fin qui aurait pu donner l’avantage aux siens. Le meilleur, ces 30 points (à 10/21 dont 6/12 de loin) qui ont porté OKC toute la soirée – et « causé trois crises cardiaques » à Mike D’Antoni.

C’est le meilleur total en playoffs pour un joueur non drafté depuis 1966, le troisième total pour un rookie dans un Game 7 derrière Tom Heinsohn (37 points) et Tom Meschery (32 points), et le meilleur total pour un joueur de moins de 22 ans dans un Game 7 devant LeBron James (27 points) et Kobe Bryant (25 points).

Adoubé par James Harden

« Je vis pour jouer ce genre de match, je vis pour élever mon niveau comme je l’ai fait » a-t-il assuré en conférence de presse les yeux rougis après avoir fondu en larmes en repensant à son parcours. « C’était dur de ne pas être drafté. Cette équipe m’a donné beaucoup de confiance… Chris, Dennis, Gallo, Steve, Billy, Sam… Je viens de Montréal, je suis là avec tous ces gars… la façon dont on a joué… ça ne l’a pas fait mais c’était énorme. Je suis reconnaissant pour ça. »

Les mots de James Harden, qu’il a tellement gêné (17 points à 4/15 hier soir), lui feront sûrement très chaud au cœur. D’autant que tous les deux sortent de la même fac’ d’Arizona State. « Tout ce qui compte pour lui, c’est de jouer dur. C’est tout ce qu’on peut demander à un jeune joueur qui arrive en NBA. Apprendre les schémas défensifs et offensifs, et le package NBA viendra ensuite. Mais il a le bon état d’esprit, il joue dur, sans limite, et il s’en fiche de ce que les autres pensent. Il va faire une grande carrière. »