James Harden – Luguentz Dort, un duel né à Arizona State

C’est l’invité surprise du nouveau « cinq de la mort » du Thunder : Luguentz Dort. Le rookie québécois a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui lors de la deuxième partie de saison, et désormais Billy Donovan a bien du mal à l’enlever du terrain. Même quand il a cinq fautes et qu’il reste dix minutes à jouer. Pourquoi ? Parce que Luguentz Dort est l’ombre de James Harden dans cette série, et le MVP 2018 a bien du mal à s’en défaire.

Les chiffres le prouvent : face à Luguentz Dort, James Harden shoote seulement à 8 à 34 aux tirs alors que quand il n’est pas sur lui, il est à 32 à 56.

« Je n’ai jamais vu un défenseur avec un tel talent » lâche Nerlens Noel dans The Oklahoman, tandis que Billy Donovan le compare à Chuck Hayes, l’ancien petit pivot des Rockets il y a une dizaine d’années. « Ce n’est pas une question de talent mais de compétitivité« .

Des entraînements ensemble

Mais le secret de la réussite de Luguentz Dort est peut-être à trouver du côté de Tempe dans l’Arizona. C’est là-bas que James Harden s’entraîne l’été, et il y retrouve des anciens joueurs d’Arizona State, mais aussi des joueurs universitaires. Parmi eux, Luguentz Dort justement !

« On veut que cette série se joue en sept manches » s’enflamme Rashon Burno, assistant à Arizona State. « Le simple fait de voir ces deux-là s’affronter dans des playoffs NBA est vraiment surréaliste car il y a 11 mois, ils étaient au gymnase à jouer ensemble. »

« On a fait quelques séances » se souvient Luguentz Dort, qui habituellement porte des Harden aux pieds. Mais pas dans la série… « Je ne pouvais pas les porter face à lui. J’en ai parlé avec Chris Paul » expliquait-il la semaine dernière, optant pour le modèle de Damian Lillard.

« Lu est unique » lance Chris Paul justement. « C’est incroyable comment il accepte le défi. Il a fallu qu’il m’écoute. Quand il a eu sa cinquième faute, je lui ait dit : « Ne prends pas ta sixième faute. Ce n’est pas une question de savoir si tu dois la prendre ou pas. Tu ne la prends pas ! » Il fait partie de ces gars qui méritent d’en être là, et je suis content qu’il ait du succès. »

Non drafté en 2019

Pour s’imposer dans le cinq du Thunder, Luguentz Dort s’appuie essentiellement sur sa mobilité et son physique. Il rappelle d’ailleurs P.J. Tucker par sa silhouette compacte et sa dureté : 1m92 pour 98 kg.

« Certaines de ses qualités physiques étaient déjà présentes à Arizona State » se souvient Billy Donovan. « Il n’a pas tellement changé comme joueur. Est-ce qu’il est celui qui saute le plus haut ? Non. Est-il le meilleur shooteur ? Non. Est-ce qu’il est celui qui dribble le mieux ? Non. En revanche, physiquement, il va tenir le choc. »

C’est peut-être pour ça qu’il n’a pas été drafté en juin 2019. Son point fort est physique et mental, et ça ne se voit pas sur les highlights. Il faut l’avoir dans son équipe ou face à lui pour mesurer son influence. Il avait pourtant été élu « freshman » de l’année de la Pac-12 et dans le meilleur cinq défensif de sa conférence. Mais c’était trop maigre comme CV pour être sélectionné, même au second tour.

Si le Thunder a pu le dénicher il y a un an, avant la summer league, c’est parce que Billy Donovan apprécie ces joueurs de l’ombre, comme Andre Roberson.

Des spécialistes défensifs qui soulagent les meilleurs joueurs de l’équipe et s’occupent du meilleur extérieur adverse. Et pour l’aiguiller dans son choix, le coach du Thunder avait un indic’ de choix, ce Rashon Burno puisqu’il l’avait eu comme assistant à Florida. « Je savais que Dort collerait avec le Thunder. Il avait une tonne de qualités, et le genre d’attirail que Billy met en avant chez un joueur. »

Prochain défi, ce soir, et on peut s’attendre à ce que James Harden cherche des solutions pour prendre le dessus.