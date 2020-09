James Harden : « Ce contre est un des plus beaux moments de ma carrière »

Avec 17 points à 4/15 aux tirs dont 1/9 à 3-points, on aurait pu dire que James Harden était passé à côté de son Game 7 contre OKC s’il n’avait pas été décisif de l’autre côté du terrain. « En attaque, j’ai joué comme une merde… Désolé pour mon langage… Offensivement, j’ai connu une soirée compliquée au tir. J’ai perdu trop de ballons. Mais j’ai essayé de trouver un moyen d’avoir de l’impact sur le match et j’ai fait un gros contre pour clore la partie » raconte-t-il. « Je voulais changer le cours du match en défense et je pense que c’est ce que j’ai fait. »

À quatre secondes de la fin, alors que Luguentz Dort avait l’occasion de faire passer le Thunder devant à 3-points, « The Beard » s’est arraché pour aller contrer le rookie. La défense collective des Rockets a été bonne – c’est la meilleure des playoffs jusqu’à maintenant – et elle a fait la différence tout au long du money time, pour faire déjouer Chris Paul, et empêcher OKC de lancer un tir à l’ultime seconde. Et ce contre en est le parfait symbole.

« Avoir une reconnaissance en défense, que ça paie au bon moment, ça montre que je suis engagé et concentré »

« Ses instincts défensifs sont très bons, ils l’ont toujours été » tenait à souligner Mike D’Antoni, suppléé par Russell Westbrook pour vanter les mérites du MVP 2018. « James défend depuis longtemps. Si les médias regardaient les chiffres, ils auraient des réponses. Interceptions, ballons détournés, ratio défensif, peu importe, il est parmi les meilleurs. » Il est en effet 5e intercepteur sur la saison régulière, 11e pour les « deflections » entre Jonathan Isaac et Marcus Smart, et s’il est loin des meilleurs pour le ratio défensif, il est aussi loin des cancres.

James Harden n’est plus vraiment ce joueur dont on aime moquer la défense et c’est donc un contre en forme de revanche. « Un des meilleurs, c’est certain » répond-il quand on lui demande de classer cette action dans sa carrière. « C’est cool de mettre 40 ou 50 points, d’être super adroit. On veut tous connaître ces moments-là. Mais avoir une reconnaissance en défense, que ça paie au bon moment, ça montre que je suis engagé et concentré. »