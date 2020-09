Les Rockets foudroient le Thunder sur un ultime contre de James Harden !

Gordon et Covington réussissent chacun leurs 2 premiers tirs à 3-points et ça fait déjà 12 points. A l’inverse, James Harden rate lui ses 3 premières tentatives derrière l’arc. Luguentz Dort est bien présent défensivement face au barbu, mais aussi un peu trop offensivement avec déjà 6 tentatives sur les cinq premières minutes du match. Les Rockets sont devant avec Russell Westbrook qui vient s’imposer poste bas face à Schröder qui tente le flop.

Westbrook fait semblant de bercer le bébé mais c’est bien Schröder et le Thunder qui terminent fort, sur un 10-2 pour reprendre l’avantage d’un souffle (30-29). OKC est dans un bon rythme offensivement et c’est le rookie Darius Bazley qui conclut avec un 2e tir à 3-points, après avoir arraché un gros rebond des bras de PJ Tucker. Tout comme Dort qui rentre trois 3-points grand ouvert.

Ce dernier est le meilleur marqueur à la pause avec 18 points. Il score même 12 des 15 points d’OKC à un moment en 2e quart. Les Rockets répliquent néanmoins par l’intermédiaire d’Eric Gordon qui retrouve son adresse avec 16 points dont 4/6 de loin. Westbrook apporte son énergie avec un gros rebond offensif et Houston parvient à repasser devant en fin de mi-temps (61-59).

Les Rockets sont devant, mais ils n’ont même pas encore un bon James Harden à 2/8 aux tirs seulement (10 points, 5 passes tout de même). Robert Covington assure avec 14 points mais le Thunder reste en embuscade avec un très propre Shai Gilgeous-Alexander (12 points à 4/5 aux tirs) et Chris Paul qui fait bien tourner la boutique (9 points, 9 passes).

Chris Paul en triple double

Les Rockets reprennent l’action de la meilleure des manières avec Eric Gordon qui enfile son 5e tir à 3-points. Dort répond avec son 5e tir de loin également, mais il se fait aussi rebuter violemment par Covington au contre. « RoCo » est partout avec un nouveau rebond et Houston garde son avantage avec Westbrook qui abuse SGA au poste bas.

Schröder se bat comme un beau diable, en se jetant sur le parquet pour un ballon qui finit par lui échapper. Il se venge au 3-points et OKC s’accroche alors qu’Austin Rivers foire un dunk en contre-attaque. Danuel House Jr. rate aussi le dunk, mais ce dernier obtient les lancers. Houston est bousculé avec Schröder qui sert Nerlens Noel pour repasser devant.

Mais Westbrook termine fort avec deux layups et un service palace pour Jeff Green à 3-points dans le coin. Ça fait +5 avant un dernier quart sous haute tension (85-80). A 2/6 aux tirs dont des choix très discutables, Danilo Gallinari va se rasseoir sur le banc mais le Thunder tient tête avec Chris Paul qui mène ses troupes et arrive en triple double avec son 10e rebond, plus 19 points et 12 passes.

Harden pour le contre de la gagne

Covington est impeccable cependant et Houston garde la main. Dort en est à 30 points avec un panier intérieur mais Harden lui rend au layup en puissance. Ce match 7 peut basculer d’un instant à l’autre avec SGA à 3-points mais Tucker répond au floater.

Pendant ce temps, ça tombe (comprenez floppe) dans tous les sens alors que Paul laisse un tir tout cuit trop court. CP3 a le dernier ballon mais Houston défend bien, collectivement en place, avec Harden qui conclut au contre sur Dort, quelle ironie !

Les Rockets s’imposent sur le fil et c’est en défense qu’ils le font dans le money time d’un match 7 (104-102). OKC pourra nourrir de sérieux regrets après de nombreuses occasions manquées en dernier quart dont un dernier lancer de Gallinari raté, et une ultime action encore plus… Houston affrontera les Lakers pour le match 1 de sa demi-finale ce vendredi.