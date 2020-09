Face à l’inaction de l’État du Wisconsin, les Bucks s’impatientent

Depuis la « bulle », la communauté NBA a fait grand bruit en refusant de jouer pendant plusieurs jours, en signe de protestation après un nouvel épisode tragique impliquant un policier de Kenosha (Wisconsin), auteur de sept coups de feu dans le dos d’un homme noir de 29 ans, Jacob Blake, désormais paralysé des deux jambes.

Dans la foulée de l’initiative des joueurs NBA, la tenniswoman Naomi Osaka s’était retirée du tournoi de Cincinnati en signe de protestation. Des équipes de NFL, comme les Titans, avaient aussi suspendu leurs entraînements tandis que des matchs de NHL et de MLB ont également été remis à plus tard.

Face à la mobilisation, l’immobilisme

Mais malgré la large mobilisation du monde sportif professionnel, l’Assemblée et le Sénat du Wisconsin n’ont encore pris aucune mesure. En juin dernier, le gouverneur démocrate de l’État, Tony Evers, avait convoqué les membres du Sénat et de l’Assemblée législative du Wisconsin à une session spéciale afin d’examiner neuf lois sur le maintien de l’ordre, suite à « l’affaire George Floyd ».

Lors de leur dernière réunion collective cette semaine, malgré les demandes des démocrates (minoritaires dans les deux chambres) envers leurs homologues républicains de se saisir de ces projets de loi, la session a été clôturée en moins de trente secondes, et personne ne sait lorsque le pouvoir législatif du Wisconsin se réunira à nouveau.

Le président républicain de l’Assemblée législative du Wisconsin, Robin Vos, a annoncé la création d’un groupe de travail, tandis que le leader de la majorité au Sénat de l’État, Scott Fitzgerald, a tout juste soufflé que des dizaines de projets de loi restaient à examiner dans les mois à venir.

Mike Budenholzer déçu par les hommes et femmes politiques de l’État

Quoiqu’il en soit, les Bucks ont fait part de leur déception face à l’inaction du pouvoir législatif de cet état, qui ne semble pas mesurer l’onde de choc née de cette nouvelle affaire.

« Il y a sûrement des choses à discuter en ce moment, non ? Des choses dont notre Etat a besoin, afin d’être meilleur » s’est interrogé Kyle Korver. « Nous essayons de nous associer avec les autres équipes de l’État en voyant comment on peut faire pour être des leaders parce que nous avons besoin de leaders dans notre État et dans notre pays. Nous avons besoin d’un leadership qui défende le peuple. Nous avons besoin de ça maintenant. Et nous ne l’obtenons pas. Nous ne voulons pas être embrigadés d’une manière ou d’une autre. Nous apprenons sur le tas, et c’est difficile. Mais on le fait avec notre coeur. Et j’espère que tout le monde sait ça dans le Wisconsin ».

Alors que Khris Middleton a rappelé qu’il attendait de l’état du Wisconsin qu’il fasse « ce qui est juste pour les gens et rassemble les gens », son coach, Mike Budenholzer a également fait part de sa déception.

« Au bout du compte, on a l’impression qu’il y a du travail à faire, et ils ne le font pas. Il ne semble pas que les gens qui ont été élus, qu’ils soient républicains ou démocrates, dans le Wisconsin, nous gouvernent », a-t-il lâché.