John Collins joue au GM pour les Hawks

Appelez-le « GM JC ». Interviewé par Hoopshype, John Collins ne cache qu’il essaye de jouer au General Manager pour les Hawks en cette période sans championnat pour la franchise de Géorgie. L’intéressé ne va logiquement donner aucun nom mais assure essayer de recruter « d’autres bons joueurs ou d’autres bons amis ».

Ses arguments pour convaincre ? « La première chose que je dirais est de regarder le petit magicien que nous avons en ce moment », formule-t-il en référence à son coéquiper, Trae Young. « C’est ce qu’il est. À chaque fois qu’il rentre sur le terrain, c’est magique. Trae et moi sommes les meilleurs sur le pick-and-roll en dehors de celui entre LeBron James et AD (Anthony Davis). Pour moi, ce mec est un passeur d’élite. »

De la place sous le « cap »

Outre la mise en avant du All-Star local, l’intérieur estime que sa formation n’aurait pas de souci pour « absorber » le jeu d’un autre élément majeur, notamment en termes de répartition des tirs.

« Je ne suis pas un gars qui a besoin de shooter énormément », note John Collins, qui tentait 15 fois sa chance en moyenne cette saison. « J’ai le sentiment d’avoir un impact sur le jeu sans en prendre des tonnes. J’ai l’impression qu’une fois que j’ai expliqué ça à celui que je recrute, cela lui donne plus de tranquillité d’esprit. »

Dernier argument, et pas des moindres, l’aspect financier. John Collins rappelle que sa franchise dispose de beaucoup d’argent sous le cap. Avec 116 millions de dollars, Atlanta disposait de la 28e masse salariale. Pour l’heure, le nouvel arrivant Clint Capela est le plus contrat des Hawks (18 millions). La franchise dispose effectivement d’une belle marge de manœuvre. En résumé, « vous avez un passeur d’élite, vous ne vous mettez pas en travers de mon chemin, j’en fais autant, et vous pouvez être payé. »

Injecter de l’expérience

Voilà le contrat. Ne reste plus qu’à cibler certains profils bien particuliers. John Collins estime que son équipe « a besoin de plus gars comme Vince (Carter). Avoir Vince était une bénédiction, et le perdre va nous faire du mal. […] Je crois qu’on a besoin de plus de gars qui sont dans la ligue depuis un minimum de six ou sept ans, qui comprennent les enjeux du quotidien, le travail physique, l’alimentation. Cela crée une culture de voir cinq ou six gars le faire tous les jours. »

Avec la retraite de Vince Carter, Jeff Teague, qui arrivait en fin de contrat, est aujourd’hui le seul membre de l’équipe à avoir joué plus de huit saisons, dix en l’occurrence.

Rappelant l’âge de ses coéquipiers, Cam Reddish et Trae Young (21 ans), Kevin Huerter et Bruno Fernando (22 ans) ou lui-même (23 ans), John Collins termine : « On a besoin de davantage de leadership vétéran. »