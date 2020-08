Vince Carter bientôt analyste sur ESPN

Vince Carter pourrait intégrer l’organigramme des Hawks afin de continuer à dispenser ses conseils à Trae Young et ses coéquipiers, mais le jeune retraité va également rejoindre les plateaux de télévision à plein temps, sur ESPN.

C’est le New York Post qui l’annonce, expliquant que l’homme aux 22 saisons en NBA était très convoité.

Il faut dire qu’en plus de son expérience et de ses nombreux liens (il a connu 261 coéquipiers dans sa carrière…), Vince Carter s’est préparé, suivant des cours de communication à North Carolina, puis la formation du syndicat des joueurs « SportsCaster U » préparant à cette transition vers la télévision et la radio.

« Je ne suivrai pas le chemin Stephen A. (Smith) », avait expliqué Vince Carter quant au style qu’il comptait adopter comme analyste, ne souhaitant donc pas faire dans la polémique. « Je ne serai pas timoré non plus. Je veux expliquer le match que vous êtes en train de regarder pour que vous vous disiez : ‘Ah oui, c’est logique’.«