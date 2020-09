Un an après, les Raptors sont encore menés 0-2 en playoffs

Les Raptors s’en mordent les doigts : alors qu’ils menaient de 12 points en fin de troisième quart-temps, ils ont laissé les Celtics revenir sur l’énorme coup de chaud de Marcus Smart, et gagner cette deuxième manche. « On est assez énervés pour le moment. On est menés 2-0 » souffle Kyle Lowry. « Mais on doit y retourner, regarder la vidéo, comprendre ce qu’on a mal fait et voir ce qu’on peut améliorer. »

Effacer le négatif, capitaliser sur le positif. « On vient de perdre deux matchs. On a une chance d’en gagner un, c’est ce qu’on doit faire. Gagner un match, les prendre les uns après les autres. Les Celtics jouent extrêmement bien. On doit trouver un moyen de montrer un meilleur visage. »

94% de séries victorieuses après un 2-0

« On doit gagner le prochain match. C’est tout ce qui compte » abonde Pascal Siakam. « Je pense qu’on a plutôt bien joué. Évidemment, on n’a pas rentré assez de tirs dans le quatrième. Je pense qu’on doit avoir la même intensité au prochain match, et le gagner. » Les Canadiens doivent effectivement oublier ce quatrième quart-temps dont ils ont été spectateurs, le pire de leur saison : 5/21 aux tirs, 1/11 à 3-points. Mais ils peuvent aussi se dire qu’ils sont, malgré ces chiffres, passés à seulement un tir de la prolongation.

Il faut oublier les chiffres maintenant de toute façon : dans l’histoire, seulement 27 formations sur 420 ont remonté un déficit de 2-0 en playoffs… Dont cette équipe des Raptors l’an passé contre Milwaukee, en finale de conférence, qui déjoua tous les pronostics pour l’emporter 4-2 et filer vers le titre.

« On sait que le prochain match est critique. Ils le sont tous. Mais celui-là l’est vraiment » résume Nick Nurse.