Playoffs 2020 : le calendrier complet des demi-finales de conférence

Dates et horaires des matches des demi-finales de conférence.



Même si on ne connaît pas encore l’adversaire des Lakers en demi-finale de conférence, la NBA a publié le calendrier complet du second tour des playoffs. Pour Denver, une petite journée de repos, et ça reprend dès jeudi face aux Clippers !

Malheureusement, un seul match en « prime time » pour le public européen, et ce sera Miami – Milwaukee dimanche prochain.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

Milwaukee – Miami (00h30)

Houston – OKC (03h00)

JEUDI 3 SEPTEMBRE

Boston – Toronto (00h30)

LA Clippers – Denver (03h00)

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Miami – Milwaukee (00h30)

LA Lakers – Houston/OKC (03h00)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Boston – Toronto (00h30)

LA Clippers – Denver (03h00)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Miami – Milwaukee (21h30)

LA Lakers – Houston/OKC (02h30)

LUNDI 7 SEPTEMBRE

Toronto – Boston (00h30) – si nécessaire

Denver – LA Clippers (03h00)

MARDI 8 SEPTEMBRE

Milwaukee – Miami (00h30) – si nécessaire

Houston/OKC – LA Lakers (03h00)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Boston – Toronto – si nécessaire

Denver – LA Clippers (03h00)

JEUDI 10 SEPTEMBRE

Miami – Milwaukee – si nécessaire

Houston/OKC – LA Lakers

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Toronto – Boston – si nécessaire

LA Clippers – Denver – si nécessaire

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Milwaukee – Miami – si nécessaire

LA Lakers – Houston/OKC – si nécessaire

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Denver – LA Clippers – si nécessaire

LUNDI 14 SEPTEMBRE

Houston/OKC – LA Lakers – si nécessaire

MARDI 15 SEPTEMBRE

LA Clippers – Denver – si nécessaire

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

LA Lakers – Houston/OKC – si nécessaire