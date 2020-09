JJ Barea : « Dallas aimerait que je devienne entraîneur donc si je veux jouer, je dois aller ailleurs »

Quand la saison se termine, se pose pour les plus anciens la question de la retraite. JJ Barea, 36 ans, n’a pas mis longtemps à la balayer : « je veux encore jouer au basket, j’ai le sentiment que je peux encore jouer » a-t-il expliqué hier au quotidien portoricain El Nuevo Dia, quelques heures après l’élimination des Mavericks.

Mais le meneur de jeu est en fin de contrat et se pose donc une autre question : va-t-il prolonger l’aventure à Dallas ? La réponse est là aussi très claire, mais pas celle qu’on pouvait attendre. « Je ne sais pas où je vais jouer. Je sais que Dallas aimerait que je devienne entraîneur donc si je veux jouer au basket, je dois aller ailleurs. »

La logique des Mavericks est compréhensible, mais dans les faits, le meneur en a encore sous le capot et avoue même être « frustré » par son temps de jeu.

Celui-ci est très irrégulier, malgré une efficacité certaine quand on l’appelle : en 29 matchs cette saison, dont six comme titulaire, il a compilé 7.7 points à 41% aux tirs, 37% de loin, et 3.9 passes en 15 minutes à peine de moyenne.

Les deux camps ne sont donc pas sur la même longueur d’onde et le Portoricain pourrait quitter les Mavs pour la deuxième fois de sa carrière : après cinq premières années sous leurs couleurs, il était parti trois saisons dans le Minnesota avant de revenir au Texas. Encore faut-il convaincre un autre club de l’engager, mais il y croit : « pour le moment, je veux jouer en NBA, je n’ai pas imaginé d’autres options, je me suis habitué à cette vie. »