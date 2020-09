Giannis Antetokounmpo englué dans la défense du Heat

« Ils vont évidemment tout faire pour essayer de dresser un mur (face à moi) sur ce match, le prochain et la série toute entière. Donc je dois continuer à faire le bon choix. » Giannis Antetokounmpo résume plutôt bien la philosophie défensive de Miami. Pour le premier match de la série cette nuit, le Grec s’est heurté à ce « mur » floridien. Comme il s’était heurté au mur de Toronto la saison passée.

Ses 18 points, 10 rebonds et 9 passes (à une passe près, il signait son premier triple-double en playoffs) traduisent mal les difficultés qu’il a éprouvé face à cette défense. Il s’est par exemple contenté de 12 tirs dans la partie, là où son lieutenant Khris Middleton en prenait le double.

Manque d’agressivité ?

« Est-ce que je voudrais être plus agressif ?« , s’interroge le MVP 2019. « Évidemment ! Quand vous regardez la feuille de stats à la fin du match et que vous voyez 12 tirs tentés, vous vous demandez un peu : ‘Pourquoi n’ai-je pas tiré davantage ? Est-ce que je pourrais être plus agressif ?’ Je pense que j’essaie juste de faire le bon choix. C’était mon état d’esprit tout au long du match. »

Joueur le plus prolifique, et de loin, lorsqu’il s’agit d’aller scorer au cercle, Giannis Antetokounmpo a dû se contenter de six petits points inscrits à l’intérieur pour six tentatives. Manque d’agressivité alors ? Sans doute, mais pas seulement. L’explication tient également en la qualité de la défense en transition du Heat.

Le MVP en titre a ainsi été largement limité dans ses prises de vitesse, le forçant ainsi à jouer sur demi-terrain où il est beaucoup moins efficace qu’en transition.

Déjà en difficulté pour conserver le ballon depuis le début des playoffs (plus 4 pertes de balles par match), le Grec a encore perdu six ballons face aux mains actives d’Andre Iguodala, Jimmy Butler ou la présence de Jae Crowder.

Record de médiocrité sur la ligne des lancers

Par ailleurs, s’il a été plutôt inspiré avec son tir extérieur (2/5 de loin), Giannsi Antetokounmpo l’a été beaucoup moins sur la ligne des lancers où il a terminé avec un faible 4/12. Un record en carrière dans le mauvais sens du terme et la plus mauvaise performance du genre en playoffs depuis le 2/12 d’Andre Roberson, en 2017.

« Il doit juste s’en tenir à sa routine, continuer à faire ce qu’il fait, à avoir beaucoup de confiance, à attaquer, à se rendre sur la ligne », énumère Mike Budenholzer. « Il va les rentrer, nous avons une confiance totale en lui. »

Lui qui affichait son pire pourcentage en carrière cette saison (63% contre 73% l’an passé) continue de régresser dans l’exercice avec un petit 56% dans ces playoffs. Sa routine ? « Dribbler cinq fois et shooter, que ça rentre ou non. Dribbler cinq fois et shooter encore », répète-il après la rencontre.

Une rencontre que l’intéressé et son équipe ont bien l’intention d’oublier au plus vite, comme ils l’ont fait lors du tour précédent face au Magic. « On est déjà passé par là. Cette année sera peut-être différente, on va peut-être se retrouver à 0-2 mais au final, on doit y aller pour ce Game 2. C’est un gros match, notre saison est en jeu. Nous devons y aller, jouer dur et comme je l’ai dit, regarder la vidéo, faire les ajustements, être agressifs, faire le bon choix dans l’espoir de gagner le match. »