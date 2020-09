Alors que le Thunder était mené de six points à moins de quatre minutes de la fin, et qu’il venait de prendre une technique après une faute offensive sifflée à Dennis Schroder, Chris Paul a pris le match en main pour inscrire 8 des 12 derniers points de son équipe. Le tout avec une maîtrise parfaite puisque le meneur All-Star n’a pas perdu un ballon du match, et c’est lui, à 13 secondes de la fin, qui inscrit même les deux lancers pour sceller la victoire, synonyme de Game 7 mercredi soir.

« Quand on entre dans les moments clutch, le 4e quart-temps, certains joueurs sont bâtis pour ça, et d’autres s’en écartent » estime Chris Paul. « Certains sont faits pour ça, et on a juste continuer de jouer. Franchement, ce Game 6 était aussi face aux Rockets. Mais quand on est un compétiteur comme moi et c’est valable pour les autres joueurs de l’équipe, peu importe qu’il s’agisse de votre mère ou votre tante en face, on veut marquer des points, on veut gagner… Certes, c’était l’équipe pour laquelle je jouais l’an passé, mais il y aura toujours la même énergie, peu importe qui est en face. »

Une incroyable volonté de gagner

Auteur de 28 points, sans la moindre balle perdue, Paul est ce patron que toutes les équipes rêvent d’avoir. C’est un coach sur le terrain, un meneur d’hommes, et il est parfait pour ce jeune Thunder que personne n’imaginait à pareille fête. « Chris reçoit tellement de louanges sur son intelligence de jeu, ses connaissances comme basketteur, son feeling pour le jeu. Tout ça est hors normes » énumère Billy Donovan. « Mais je pense vraiment que ce qui en fait un attaquant incroyable, au-delà de ses passes et de son intelligence, c’est sa capacité à trouver les bons endroits sur le terrain. Quand il trouve ses bons spots, on est très confiant sur le fait qu’il va mettre ses tirs. »

Pourtant, on sait tous, et les Rockets en premier, où Paul va chercher ses tirs, mais ça marche toujours avec cette trajectoire en cloche pour éviter des défenseurs souvent plus grands que lui. « Il possède une incroyable volonté de gagner » résume Billy Donovan, tandis que Paul ne veut pas tirer la couverture à lui. « Ce n’est pas uniquement moi. Il y a Shai. Il y a Dennis. Il y a Gallo. C’est tout le monde ! On a vécu ses situations toute la saison, et on s’épanouit là-dedans. »