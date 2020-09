Les Nuggets et la force de l’habitude pour le Game 7

Ce mardi soir (match à 02h30), le Jazz et les Nuggets vont disputer un Game 7. C’est une habitude pour ces derniers, puisque les troupes de Michael Malone en avaient joué deux la saison passée : au premier tour contre les Spurs, puis en demi-finale de conférence face aux Blazers.

Ce troisième Game 7 en trois séries est donc un atout certain pour Nikola Jokic et ses coéquipiers, en plus de la dynamique positive après deux victoires d’affilée.

« Pour être honnête, on est en mode Game 7 depuis deux matches », rappelle le pivot serbe. « On doit gagner car sinon on rentre chez nous. Voilà pourquoi, peut-être, on est si détendu. On a cette énergie du désespoir, on fait les efforts, on n’abandonne rien, aucune action aucun rebond. C’est pourquoi on joue si bien en ce moment. »

Le coach des Nuggets veut s’appuyer sur cette expérience pour rejoindre les Clippers au second tour des playoffs.

« C’est assez dingue de se dire, en tant que coach ou jeune joueur, que ce sera déjà notre troisième Game 7 », explique Mike Malone. « On a déjà connu tout ça, les joueurs comprennent que chaque possession compte. Donc, avec en plus le Game 5 et 6 où on devait absolument gagner, je pense qu’on sera à l’aise pour ce match. D’un point de vue mental, il faut tout donner. On ne peut rien garder car, en cas de défaite, il n’y a pas de lendemain. »

Du côté de l’histoire, les Nuggets affichent un bilan de deux victoires et trois défaites dans les Game 7. Pour le Jazz, c’est l’inverse avec trois succès et deux revers.