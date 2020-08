Pour Rudy Gobert, le Jazz aurait signé des deux mains pour jouer un Game 7

Le Jazz va-t-il devenir la 12e équipe à perdre une série de playoffs après avoir mené 3-1 ? Les Nuggets l’espèrent, eux qui viennent d’égaliser à 3-3, mais côté Utah, on ne panique pas.

« On a eu deux opportunités d’en finir. On a perdu les deux matches, mais c’est un nouveau match » a réagi Rudy Gobert dans The Athletic. « Chaque jour est une nouvelle opportunité d’accomplir quelque chose, et depuis le début, on est plus ou moins les outsiders. Si vous nous aviez dit qu’on aurait la possibilité de jouer un Game 7, on aurait signé des deux mains. Oublions ce match, et retenons les leçons de nos erreurs et soyons prêts à jouer ce Game 7. »

Clairement, la dynamique a changé de camp, et les Nuggets ont retrouvé Gary Harris pour apporter de la défense extérieure et soulager les lignes arrières. Côté Utah, les 20 points de Bojan Bogdanovic sont difficiles à combler, et le tandem Ingles-O’Neal n’apporte pas assez en attaque.

A la fin du match, on a vu Mitchell donner des coups de pied dans une chaise en revenant aux vestiaires. Même chose chez Rudy Gobert lors d’un temps-mort alors que Nikola Jokic venait de planter un 3-points. Il y a de l’agacement, de la frustration mais… pas de découragement. « Si on est abattu, on a déjà perdu le Game 7 » prévient Mitchell. « Il y avait des choses qu’on pouvait faire pour gagner le match… Du point de vue des fans, je comprends qu’un Game 7 soit excitant, mais en tant que joueur, je ne peux pas vous dire que je voulais jouer un Game 7 alors qu’on menait 3-1. Je pense que personne ne le voulait, mais on y est. On va faire avec, et on fera ce qu’il faut. »