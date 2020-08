Rick Carlisle très fier de ses Mavericks

L’élimination des Mavericks au premier tour contre les Clippers n’a rien d’une surprise. C’est davantage le score et le contexte de cette série qui permettent de souligner la belle performance des joueurs de Dallas.



Ils étaient privés de trois joueurs pour ces playoffs, Dwight Powell, Jalen Brunson et Willie Cauley-Stein, puis de Kristaps Porzingis lors des trois derniers matches de la série. Pourtant, ils ont pris deux matches à Los Angeles, et dans le Game 6, Luka Doncic et ses coéquipiers étaient encore dans la course au début du dernier quart-temps, avant que Kawhi Leonard ne fasse la différence.

« La série fut compliquée pour des tas de raisons », explique Rick Carlisle au site officiel des Mavericks. « Il nous manquait des joueurs, ce qui arrive parfois. Mais là, pour cette sixième manche, nos joueurs ont offert un remarquable effort malgré les hauts et les bas. Après une cinquantaine de jours ici, la semaine qu’on vient de vivre et les absents, il aurait été facile pour les joueurs de laisser tomber. Ils ont refusé. Les fans des Mavericks peuvent être fiers. La franchise l’est. On a beaucoup appris ici. »

Dans des conditions normales, ce Game 6, vital pour Dallas afin de survivre dans ce premier tour, aurait dû se tenir à l’American Airlines Center.

« C’est différent sans les fans », rappelle le coach. « On en a parlé le matin du match. On aurait dû être devant 20 000 personnes et là, l’avantage aurait été certain. Il fallait trouver de l’énergie avec nos familles et on a réussi à se donner une chance. Les joueurs ont tout donné pendant l’intégralité du match. L’effort fut phénoménal. »

Bien évidemment, ce qu’on retiendra le plus de cette première participation en playoffs pour les Mavericks depuis 2016, ce sont les prestations de Luka Doncic. Le meneur slovène a terminé ses premiers playoffs avec 31 points, 9.8 rebonds et 8.7 passes de moyenne. Il a notamment compilé deux triple double, deux matches à 40 points et même un shoot à 3-pts au buzzer malgré un traitement de faveur et les coups de Marcus Morris Sr.

« C’est un des joueurs les plus durs que j’aie vus dans cette ligue, et j’y suis depuis 35-36 ans », déclare Carlisle. « Il a été rookie de l’année l’an passé et il est parmi les meilleures progressions cette saison. Je m’attends à ce qu’il revienne encore plus fort la saison prochaine, avec une nouvelle arme comme Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan et d’autres grands joueurs le faisaient chaque été. »