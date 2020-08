Doc Rivers : « Je pense que toutes les équipes sont désormais plus proches »

Il y aura un avant et un après dans le sport américain après la grève de mercredi et le report des matches pendant trois jours, mais aussi dans chacune des équipes. Mercredi, les joueurs se sont réunis, et l’émotion et la tension ont parfois pris le pas sur la raison et la réflexion. Après une nuit de repos, et des conseils extérieurs comme ceux de Barack Obama, les joueurs ont décidé de reprendre la saison, et tout le monde semble en ressortir plus soudé.

« Clairement » répond Paul George sur ESPN. « Ce que je veux dire, c’est qu’on a vécu des montagnes russes. C’est déjà des montagnes russes d’être ici, et on les traverse tous ensemble, et c’est une expérience dont on s’est tous sortis, et ça nous a clairement rapprochés. »

« Il y a quelques jeunes joueurs intelligents dans cette ligue. Je peux vous l’assurer »

Pourtant, les avis étaient divergents et les Lakers et les Clippers étaient semble-t-il contre la reprise. « On a passé deux jours à discuter et à tenir des débats désagréables. Vous savez, il fallait écouter les points de vue différents de chacun, et on a parlé de tout à l’intérieur de l’équipe, et ça nous a définitivement rapprochés. »

Pour Rivers, ce sont les joueurs, dans leur ensemble, qui se sont rapprochés. L’expression « union des joueurs » n’est donc pas usurpée, même si ça passe par de chaudes discussions.

« Je pense que toutes les équipes sont désormais plus proches en raison des dernières 48 heures. Mais je pense que ce sont surtout les joueurs, en tant que groupe, qui sont plus proches. Quand on voit des joueurs discuter ensemble alors qu’ils ne se connaissaient sans doute pas… J’insiste, il y a quelques jeunes joueurs intelligents dans cette ligue. Je peux vous l’assurer. J’ai vu un joueur faire une présentation Powerpoint devant d’autres joueurs, et c’était un travail très impressionnant. »