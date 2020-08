Dans la tempête, LeBron James et Chris Paul ont demandé conseil à Barack Obama

Alors que les acteurs de la ligue s’interrogeaient sur la suite des événements, LeBron James et Chris Paul ont avancé à leur façon. ESPN et The Athletic rapportent que les deux hommes, et une poignée d’autres joueurs NBA, ont contacté l’ancien président américain, Barack Obama, pour connaître son avis sur le mouvement en cours.

Les deux vedettes NBA l’ont sollicité après cette fameuse réunion entre joueurs sur la reprise de la saison.

Selon ESPN, LeBron James, tout comme les autres joueurs des Lakers, et les Clippers, auraient voté contre la reprise de la saison. Frustré et visiblement acculé par ses homologues, le « King » aurait considéré que le geste initial de boycott des Bucks manquait de stratégie.

Grand amateur de basket, Barack Obama était favorable à la reprise du jeu, si les joueurs utilisaient ce moment pour travailler avec les propriétaires de la ligue sur la mise en œuvre de mesures en vue de changements positifs.

Dans un communiqué, l’équipe de l’ancien président note qu’il « s’entretient régulièrement avec les joueurs et les responsables de la ligue. Lorsqu’on lui a demandé, mercredi soir, il a été heureux de donner des conseils à un petit groupe de joueurs NBA qui cherchaient à définitivement tirer parti de leur immense tribune après leur courageuse et inspirante mobilisation, dans le sillage des coups de feu sur Jacob Blake. Ils ont discuté de la création d’un comité de justice sociale pour s’assurer que les actions des joueurs et de la ligue conduisent à un engagement durable et significatif sur la justice pénale et la réforme de la police. »