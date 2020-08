Les joueurs NBA décident de terminer les playoffs !

Réunis à 11h00 à Disney World, les joueurs NBA sont parvenus à un compromis sur la suite à donner à leurs actions, et ils ont décidé de… finir la saison ! Même si certains joueurs, voire certaines équipes, y étaient opposés, le syndicat ne parle que d’une voix et la décision a donc été de poursuivre et terminer les playoffs.

En revanche, les trois rencontres de ce soir sont aussi reportées, et selon ESPN, il n’y a pas de date fixée pour la reprise de la saison. Selon l’AP, les matchs de mercredi pourraient être joués dès demain, alors que les matchs d’aujourd’hui seraient reportés à samedi. Les prochaines heures devraient être consacrées à la réflexion sur les actions à mener pour aller plus loin qu’un simple t-shirt ou des discours d’après-match.

La nuit porte conseil…

Une autre réunion est d’ailleurs prévue dans la journée avec cette fois deux représentants par équipe, mais aussi les propriétaires.

Opposé à la reprise hier soir, LeBron James avait changé d’avis aujourd’hui, alors que les familles commencent à arriver dans la « bulle » et devraient amener un peu de normalité à des joueurs à qui la solitude pesait. Après une nuit de sommeil, les tensions apparues lors de la réunion d’hier s’étaient ainsi apaisées.