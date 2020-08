Le MVP de la nuit : LeBron James, l’autre Black Panther

Comment choisir entre LeBron James et Anthony Davis après leurs performances de la nuit ? On est obligé de les départager, et si on a finalement opté pour le premier, c’est parce qu’il a tenu la baraque en 1er et 2e quart-temps quand l’équipe n’allait pas bien du tout. Davis, auteur de 43 points, a surtout brillé après la pause, avec ses 31 points et on a donc choisi de récompenser la régularité sur l’ensemble du match.

D’autant que LeBron James sort peut-être son meilleur match depuis la reprise du championnat avec 36 pts, 10 rbds et 10 pds à 14 sur 19 aux tirs pour 48 d’évaluation ! Il est le premier Laker depuis Kobe Bryant en 2012 à enchaîner trois matches de suite à 30 points et plus, et il est le premier Laker depuis James Worthy en 1988 à sortir un triple double avec au moins 30 points. C’est son 25e triple double en carrière en playoffs, à cinq unités du record de Magic Johnson.

Une performance majuscule marquée par quelques gestes de grande classe comme ce 3-points quasi au buzzer de la première mi-temps pour égaliser et atteindre les 24 points à la pause, ou ce gros contre sur Hassan Whiteside en 3e quart-temps. Derrière, il enchaîne avec le step back à 3-points devant Jusuf Nurkic. Ensuite, il laisse la main à Davis pour finir le boulot avec 11 points de suite, et ainsi rester invaincu dans un premier tour de playoffs : 14 qualifications en 14 participations ! La première avec Davis à ses côtés.

Interrogé sur son hommage à Chadwick Boseman lors de l’hymne, LeBron conclut : « J’ai en fait le sentiment que nous avions notre super-héros noir et que personne pourrait nous atteindre. Perdre ça est triste pour notre communauté. En perdant Black Panther et Black Mamba dans la même année, on peut tous admettre que 2020 est la plus merdique des années. »