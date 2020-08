LeBron James et Anthony Davis sortent le très grand jeu pour éliminer les Blazers

Gêné au dos dans le Game 4, Anthony Davis rassure dans ce premier quart-temps avec plusieurs « moves » de haut niveau. En face, l’attaque des Blazers n’est étonnamment pas perturbée par l’absence de Damian Lillard. Omniprésent, C.J. McCollum démarre fort et son équipe fait mieux que résister (17-16).

Certainement un peu trop faciles des deux côtés du parquet, les Lakers courent après le score. Ils se reprennent alors grâce à leur « second-unit » et LeBron James, auteur de deux « 2+1 », pour passer un 13-0 à leurs adversaires. Un « run » suffisant pour permettre à L.A. de virer en tête après douze minutes (35-31).

Portland prend feu à 3-points dans le second acte et recolle sans plus tarder (43-43). Chirurgical à mi-distance, Carmelo Anthony se distingue à son tour et le momentum change de camp (55-50). James tente bien de réveiller ses troupes mais les « Purple and Gold » prennent l’eau en défense. Un tir primé du « King » leur permet néanmoins d’égaliser juste avant la mi-temps (68-68).

LeBron James – Anthony Davis : le monstre à deux têtes

Au retour des vestiaires, Anthony Davis se remet en évidence et les Lakers repassent devant (77-76). Plus impliqués défensivement, ils retrouvent de l’adresse extérieure et prennent progressivement le large, à la faveur d’un 13-0. Les Blazers ont beau se démener, ils ne parviennent pas à freiner « AD », bien trop complet pour ses défenseurs. Les hommes de Terry Stotts réussissent cependant à revenir sous les dix points d’écart, à douze minutes du terme (100-92).

Cette ultime période débute par une panne d’adresse des Angelenos et Portland en profite pour remettre les compteurs à égalité (100-100). Contre toute attente, le rapport de force s’est complètement équilibré et les deux équipes se tiennent en une possession, à cinq minutes de la fin (114-112).

Moment choisi par le tandem LeBron James – Anthony Davis pour faire la différence. L’intérieur californien instigue à lui seul un 9-0 tandis que le quadruple MVP valide son 25e triple-double en playoffs. En un rien de temps, l’écart repasse au-delà de la dizaine d’unités et les joueurs de l’Oregon agitent le drapeau blanc. Los Angeles s’impose finalement 131 à 122 et franchit un tour en playoffs pour la première fois depuis 2012 !

Tandis que Davis termine à 43 points, 9 rebonds et 4 passes (à 14/18 aux tirs !), James compile quant à lui 36 points, 10 rebonds et 10 passes (à 14/19 aux tirs !). En face, C.J. McCollum (36 points, 6 rebonds, 7 passes) a tout tenté, bien aidé par Carmelo Anthony (27 points, 7 rebonds). Problème : sans Damian Lillard, les Blazers ne pouvaient rien faire contre le leader de l’Ouest, dans le « money-time ». Et les voilà en congés.