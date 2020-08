Isiah Thomas retrouve son trophée de MVP du All-Star game volé

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle du maillot volé de Kobe Bryant au lycée Lower Merion. Cette fois-ci, pas de maillot mais un trophée de MVP volé. Celui raflé par Isiah Thomas lors du All-Star Game 1984.

L’ancien meneur des Pistons l’avait exposé dans son ancienne école de St Joseph High School avant d’être volé en juin dernier. Il y a trois semaines, l’intéressé avait interpellé sur Twitter une maison de vente en constatant… que son trophée était proposé aux enchères ! Sans savoir, bien évidemment, que le bien provenait d’un vol.

Après enquête, la maison en question a restitué le trophée à son propriétaire.

« Ce trophée occupe une place toute particulière pour ma famille et moi », a expliqué Thomas au moment de récupérer son bien. On ne sait pas encore ce qu’il en est des autres objets volés dans l’établissement, notamment sa plaque de Hall of Famer.

Convié à douze reprises au match des étoiles, l’ancien Piston a remporté le titre de MVP à deux reprises, en 1984 donc et en 1986.