Le maillot volé de Kobe Bryant retrouve sa place dans le gymnase de son ancien lycée

Volé en 2017 puis vendu à un collectionneur chinois, le maillot #33 de Kobe Bryant retiré par le lycée Lower Merion a finalement retrouvé sa place, au cœur d’une cérémonie qui a eu lieu hier, dans la banlieue de Philadelphie.

Liu Zhe, qui avait récupéré la relique, s’était rendu compte qu’il s’agissait de l’original et non d’une copie, et avait décidé de la rendre à l’ancien lycée du « Black Mamba », l’an passé. Le voyage retour a été long, et après un passage récent au Wells Fargo Center lors de l’hommage des Sixers à l’ancien Laker, le maillot a donc retrouvé sa place au mur du Bryant Gymnasium, dans une salle pleine à craquer.

« C’est un bon timing », a expliqué Gregg Downer, l’entraîneur de l’équipe de Lower Merion. « C’était un moment assez symbolique lorsque les projecteurs se sont braqués sur ce maillot. C’était tout simplement formidable. C’était assez ironique, aussi, car nous attendions ce maillot depuis longtemps. Pendant longtemps, nous ne savions pas où il était. Le récupérer, c’est une fin appropriée pour une semaine très difficile. »

Évidemment, la cérémonie a été l’occasion pour tous les membres du lycée de rendre hommage à l’ancien élève de l’école, avec des vidéos de ses exploits, des discours, ou encore un portrait peint par un enseignant.

« Grâce à Kobe, le lycée de Lower Merion est connu dans le monde entier », a déclaré le principal Sean Hughes, aux 1 600 personnes présentes. « Malgré sa renommée internationale, Kobe est resté très proche de nous. Il est revenu ici pour rencontrer ses professeurs d’anglais bien-aimés, et bien sûr, Coach Downer. Il a contribué à faire de ce gymnase la merveilleuse installation qu’il est aujourd’hui. Il était un fervent supporter, non seulement de nos équipes de basket, mais aussi de tous les Aces (le surnom des équipes sportives du lycée). »