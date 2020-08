Patrick Beverley minore son échange houleux avec la directrice du syndicat des joueurs

« Le syndicat des joueurs est comme une famille. » C’est Patrick Beverley qui le dit. Ce dernier a été invité à revenir sur la réunion entre joueurs de ce milieu de semaine, consacrée à la suite à donner au mouvement de boycott.

Une réunion durant laquelle le meneur des Clippers aurait interrompu Michele Roberts, directrice du syndicat, refusant de la laisser finir ses explications avant de lui lâcher : « Je paie votre salaire ! »

« Nous avons eu une conversation très intéressante« , revient après coup le meneur des Clippers. « Le syndicat des joueurs est comme une famille. Toutes les caméras sont pointées vers moi mais tout le monde fait partie de la famille. Vous n’êtes pas toujours d’accord avec les membres de votre famille, et c’est normal. Vous en parlez et vous essayez d’améliorer les choses. Quel que soit le dialogue ou ce que vous pensez, nous avons amélioré les choses hier, en rencontrant les propriétaires, et c’est le plus important. »

D’après Yahoo! Sports, Patrick Beverley aurait interrompu Michele Roberts, à plusieurs reprises, lorsque cette dernière énumérait les conséquences financières pour la NBA et les joueurs, en cas d’arrêt définitif des playoffs.

L’intervention du Clipper est très mal passée auprès de Chris Paul et Udonis Haslem, deux vétérans et dirigeants de l’union des joueurs. De son côté, son coéquipier Ivica Zubac assurait qu’il n’avait jamais tenu de tels propos…